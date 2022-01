1 • Doris Hutter schrieb am 18.01.2022, 03:30 Uhr (um 03:32 Uhr geändert):

Klar sind wir stolz auf unsere Kulturreferentin aus Ebersberg, weil wir schon lange mitbekommen haben, wie geschätzt sie in Ebersberg war und ist. Auch hat Antje in Ebersberg KulturreferentInnen-Tagungen für die KollegInnen aus dem Landesverband Bayern der Siebenbürger Sachsen mitorganisiert und immer wieder erstklassig zukunftsweisende Ideen vertreten.

Es liegt nahe, dass ihre Leistungen bei der Stadt und im Verband sich gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben.

Ich freue mich sehr, dass Antje weiterhin zu unseren Tagungen kommen will!

Bis dahin mein Glückwunsch für die verdiente Auszeichnung schon an dieser Stelle!