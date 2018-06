30. Juni 2018 Druckansicht

Ball der Oberösterreicher in Wien

Es gibt bei uns einen alten Witz, der geht so: Frage: Was ist die größte Stadt des Burgenlandes? Antwort: Chicago. Grund war die Massenauswanderung der Burgenländer zu Zeiten der Reblaus – zu jener Zeit sind auch viele Siebenbürger Sachsen wegen der Reblaus nach Amerika ausgewandert. Was das mit dem Ball der Oberösterreicher in Wien zu tun hat? Nun, wenn man dieser Logik folgt, ist Wien die zweitgrößte Stadt der Oberösterreicher, denn mindestens 70 000 Oberösterreicher leben in Wien. Der Verein der Oberösterreicher in Wien besteht seit über hundert Jahren und hat sich der Wahrung und Förderung der kulturellen Identität als auch von Wirtschaftsbeziehungen verschrieben, er bietet Studenten aus dem Bundesland Unterstützung und Hilfestellung usw. und hält Stammtische und zahlreiche andere Aktivitäten wie Reisen und Vorträge ab. Herausragend ist jedoch stets der Ball der Oberösterreicher, der am 9. Juni bereits zum 117. Mal abgehalten wurde.

Traditionell wird er von jenem Bezirk gestaltet, in dem gerade die Landesausstellung stattfindet – und das ist heuer unser Bezirk Linz-Land. Trotz zahlreicher anderer Feste und Feiern rundherum fanden sich von uns 16 Personen, die am 9. Juni um 17 Uhr gemeinsam mit Mitgliedern der Goldhaubengruppe und des Sozialhilfeverbandes mit einem Autobus nach Wien aufbrachen – natürlich in Tracht! Vizebürgermeister Peter Aichmayr (links) und Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger (Mitte) mit der Abordnung der Siebenbürger Jugend und Alten Jugend Traun beim stimmungsvollen 117. Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus. Foto: Birgit Traunbauer



Angesichts der tropischen Temperaturen tanzten wir nicht sehr viel, es war einfach zu heiß! Aber wir flanierten von Raum zu Raum, plauderten mit bekannten und neuen Gesichtern, genossen das tolle musikalische Programm, verspeisten mit Genuss original Sacherwürstel – wir ließen es uns so richtig gutgehen an dem Ort, an dem sonst der weltberühmte Life Ball stattfindet. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Um zwei Uhr früh fuhren wir daher nach Hause und sind alle froh, dass wir dabei sein durften!



Oberösterreich, Traun, Ball, Wien

