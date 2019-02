Adventfenster der Nachbarschaft Rosenau

Das Adventfenster, das die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau im Rahmen der Adventfensteraktion des Siedlervereines Seewalchen am Attersee und Umgebung am 16. Dezember im Foyer des Evangelischen Pfarrsaales Rosenau ausgerichtet hat, war wieder sehr gut besucht.

Gutes Essen, heißer Glühwein und nette Gespräche sind das Zugpferd für ein gemütliches Beisammensein. Aber nicht nur die Köstlichkeiten am Buffet locken die Besucher und Besucherinnen zu dieser Veranstaltung, sondern der Grundgedanke, der dahinter steckt: finanzielle Unterstützung bei Bedarfsfällen in unserer Region. Es gibt auch bei uns Leute, die sich ihr geringes Einkommen sehr gut einteilen müssen, da hilft der Heizkostenzuschuss „Ein Funken Wärme“. Dieses Geld wird aus den Adventfenstern lukriert und über das Gemeindeamt an die betroffenen Personen überreicht. Schicksalsschläge werfen das gewohnte Leben aus der Bahn – der Siedlerverein Seewalchen am Attersee und Umgebung hat einen Soforthilfe-Fonds eingerichtet und hilft unbürokratisch mit einer Geldspende. Ebenfalls werden soziale Einrichtungen wie das Rote Kreuz, die Hospizbewegung, Kinderkrebshilfe etc. mit Einnahmen aus der Adventfensteraktion bedacht. Wir möchten uns bei den Gästen für ihre Spenden bedanken! Der Motorsportclub Seewalchen am Attersee hat auch diesmal wieder einen größeren Geldbetrag dazugelegt. Danke an alle, die auch wieder ihre Arbeitsleistung und Sachspenden zur Verfügung gestellt haben und damit eine gelungene Veranstaltung ermöglichten.

Sonja Lehner