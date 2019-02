Einladung zum Keramikmalkurs im Schloss Zell an der Pram

Herzliche Einladung zum 37. Keramikmalkurs mit siebenbürgischen Motiven und Traditionen, der von Freitag, den 5. April, bis Sonntag, den 7. April, im Landesbildungszentrum Schloss Zell an der Pram stattfindet.

Der Kurs beginnt am Freitag um 14 Uhr und endet am Sonntag nach dem Mittagessen. Unterkunft: Einzelzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 50 Euro pro Person pro Nacht; Doppelzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 42 Euro pro Person pro Nacht; Mehrbettzimmer „Komfort“, Übernachtung mit Frühstück 38 Euro pro Person pro Nacht; Einzelzimmer Standard 41 Euro pro Person pro Nacht; Einzelzimmer Westtrakt (Bad/WC gemeinsam mit anderem Einzelzimmer) 35 Euro pro Person pro Nacht. Kursgebühr: 70 Euro (Vorzugstarif aufgrund langjähriger Zusammenarbeit). Material: Rohkeramik und Farben können im Kurs besorgt werden.bei Christine Morenz, E-Werkstraße 53, 4840 Vöcklabruck, Telefon: (0 76 72) 2 05 49, oder (06 77) 63 08 87 92, E-Mail: morenz[ät]asak.at. Die Vergabe der Kursplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Bei Anmeldung bitte um Bekanntgabe, ob am Freitag, den 5. April, ein Mittagessen gewünscht wird! Anreise: Zell an der Pram liegt an der Autoschnellstraße Schärding – Wels bzw. an der Bahnlinie Passau – Wels (Ankommende melden sich bitte an der Rezeption zur Zimmerzuweisung).Der Kurs findet im Auftrag der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen in Wien statt und steht unter der fachlichen Leitung von Frau Konsulent Monika Haas und ihrer Assistentin Brigitte Harrer. Er ist offen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Nicht-Mitglieder der Landsmannschaft und Gäste sind herzlich willkommen und werden nach Maßgabe der verfügbaren Plätze berücksichtigt.Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und bitten, auch diesmal Schaffensfreude, Begeisterung, siebenbürgischen Gemeinschaftsgeist und gute Laune mitzubringen.

Ingrid Schuller, Referat für Kultur und Brauchtumspflege der Sieben­bürger Sachsen in Österreich

Kursleitungsteam Kons. Monika Haas, Christine Morenz