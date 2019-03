2. März 2019 Druckansicht

Verband Oberösterreich lädt zur Generalversammlung

An alle Mitglieder und Ehrenmitglieder des Landesausschusses und Landesverbandes, Nachbarväter, Nachbarmütter, Obmänner, Obfrauen, KassierInnen, SchriftführerInnen, LeiterInnen von Kinder-, Jugend-Tanz- und Kulturgruppen; Obmänner und Obfrauen sowie KapellmeisterInnen der siebenbürgischen Musikkapellen sowie besonders an alle Nachbarschafts- und Vereinsmitglieder! Hiermit lädt der Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich herzlich ein zu der am Samstag, den 9. März 2019, um 14.30 Uhr „Am Tanzboden“ im evangelischen Gemeindezentrum in 4050 Traun, Dr. Knechtl-Straße 31, stattfindenden Generalversammlung.

Tagesordnung: Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit; 1. Eingangsgebet, Totengedenken; 2. Protokollbestätigung der letzten Generalversammlung vom 14. April 2018; 3. Kurzberichte der FachreferentInnen: Referat für Kultur- und Brauchtumspflege - Ingrid SCHULLER; Jugendreferat - Kons. Manfred SCHULLER; 4. Finanzbericht - DI Franz Peter SEILER; 5. Rechnungsprüfung und Entlastung des Kassiers - Andreas PITTER/SCHUSTER; 6. Bericht des Verbandsobmanns - Kons. Manfred SCHULLER; Entlastung des Vorstandes; 7. Neuwahlen; 8. Erinnerungstag 2019 - Kons. Manfred SCHULLER; 9. Vereine und Nachbarschaften am Wort, Anliegen, Wünsche, Beschwerden; 10. Allfälliges.



Anträge zur Wahl sind bis spätestens 6. März schriftlich an den Verbandsobmann zu richten. Die Nachbarschaft Traun bewirtet uns mit Kaffee und Kuchen. Wir ersuchen um zahlreiches Erscheinen. Eröffnung, Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit; 1. Eingangsgebet, Totengedenken; 2. Protokollbestätigung der letzten Generalversammlung vom 14. April 2018; 3. Kurzberichte der FachreferentInnen: Referat für Kultur- und Brauchtumspflege - Ingrid SCHULLER; Jugendreferat - Kons. Manfred SCHULLER; 4. Finanzbericht - DI Franz Peter SEILER; 5. Rechnungsprüfung und Entlastung des Kassiers - Andreas PITTER/SCHUSTER; 6. Bericht des Verbandsobmanns - Kons. Manfred SCHULLER; Entlastung des Vorstandes; 7. Neuwahlen; 8. Erinnerungstag 2019 - Kons. Manfred SCHULLER; 9. Vereine und Nachbarschaften am Wort, Anliegen, Wünsche, Beschwerden; 10. Allfälliges.Anträge zur Wahl sind bis spätestens 6. März schriftlich an den Verbandsobmann zu richten. Die Nachbarschaft Traun bewirtet uns mit Kaffee und Kuchen. Wir ersuchen um zahlreiches Erscheinen. Verbandsobmann LO Kons. Manfred Schuller e.h., Schriftführerin Ingrid Schuller

Schlagwörter: Österreich, Oberösterreich, Einladung, Generalversammlung, Traun

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.