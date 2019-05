Richttag mit Neuwahl in Wels

Der „Verein der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft Wels“ hielt am 6. April im Brauchtumszentrum Herminenhof seinen jährlichen Richttag ab. Neben dem Rückblick auf das vergangene und dem Ausblick auf das neue Vereinsjahr war dabei vor allem auch ein neuer Vereinsvorstand für die nächste dreijährige Funktionsperiode zu wählen.

Richttag in Wels, von links: Nachbarmutter-Stv. Irmtraud Schuster, Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, Vereinssekretärin Traute Teutsch, Obmann der Welser Volkstanzgruppe Gerhard Winkler, Ehren-Bundesobmann Kons. Dr. Fritz Frank, Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer, Nachbarmutter-Stv. Katharina Seiler, Nachbarvater Dr. Christian Schuster, Nachbarvater-Stv. Hans Lederer.

Es wurden wie folgt (wieder-)gewählt: Nachbarvater Dr. Christian Schuster, Stellvertreter Hans Lederer, Nachbarmutter Hildegard Weidenholzer, Stellvertreterinnen Irmtraud Schuster und Katharina Seiler, Schriftführer Michael Schneider, Stellvertreter Gerhard Winkler, Kassierin Elke Lederer, Stellvertreter Simon Seiler jun. und Traute Teutsch, Rechnungsprüfer Winfried Demeter und Patrick Pötscher, Vereinssekretärin Traute Teutsch. Für das Kulturreferat zeichnen Hildegard Weidenholzer, Margarete Scheipner und Elke Lederer, für den Freundeskreis Wels – Bistritz Dr. Christian Schuster, Doris Aichinger, Elke Lederer und Helmut Atzlinger und für die Betreuung der Vereins-Homepage sind Gerhard Winkler und Dr. Robert Feichtinger verantwortlich. Als Beiräte wurden Helmut Atzlinger, Geschäftsführer der Oö. Landlerhilfe, Georg Fritsch, Initiator des Felldorfer Phoenix Projekts, Stefan Guni, Manuela Lederer-Saxenhofer, Andrea Pötscher-Soller, Alfred Scheipner, MR Dr. Heinz Schlecht, Anneliese Schneider, Thomas Schuster, Waltraud Schuster, Simon Seiler sen., Katharina Teibrich und Sonja Winkler bestellt.Als Ehrengäste nahmen Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, der auch die Wahl leitete, Ehren-Bundesobmann Kons. Dr. Fritz Frank, Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer und Heide Wellmann als Vorsitzende der HOG Bistritz in Österreich an der Versammlung teil und richteten Gruß- und Dankesworte an die anwesenden Vereinsmitglieder. Dr. Frank, der im Herbst seinen 95. Geburtstag auch mit einer Abordnung der Welser Nachbarschaft gefeiert hatte, übergab dem Verein aus seinem privaten Fundus eine Erinnerungstafel anlässlich des Internationalen Trachtentreffens im Rahmen der Welser Messe am 13. Mai 1973. Diese wird ab sofort die Ehrentafel der Welser Nachbarschaft im Herminenhof schmücken.Die Welser Nachbarschaft wurde im Oktober 1949 als „Ortsgruppe Wels der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich“ von nordsiebenbürgischen Flüchtlingen gegründet. Heute sehen wir uns als integraler Bestandteil des Welser Volkskulturlebens und haben im Brauchtumszentrum Herminenhof unser Zuhause gefunden. Im Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich bilden wir zwar weitaus nicht den größten, aber immerhin einen der besonders aktiven Vereine. Unser 70-jähriges Gründungsjubiläum wollen wir heuer derart feiern, dass wir eine ganze Reihe unserer Veranstaltungen unter dieses besondere Jubiläumsmotto stellen. Als Termine stehen bereits unser 32. Kronenfest am Sonntag, denim Brauchtumszentrum Herminenhof, ein siebenbürgischer Volkstanzabend unserer Tanzgruppe am Dienstag, denbei den Sommerkonzerten im Welser Burggarten sowie eine Lesung von Iris Wolff am Dienstag, denin der Welser Stadtbücherei fest. Wir laden dazu schon jetzt sehr herzlich ein und freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Dr. Christian Schuster