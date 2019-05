Nachbarschaft Rosenau: Lenzinger Heimatbuch würdigt Geschichte der Siebenbürger Sachsen:

Am 1. April feierte die Marktgemeinde Lenzing ihr 80-jähriges Bestehen. Pünktlich zu diesem Jubiläum wurde auch das Heimatbuch „Marktgemeinde Lenzing im Kaleidoskop. Mensch, Industrie, Landschaft“ präsentiert: ein Buch in zwei Bänden, mit jeweils 480 und 375 Seiten, 7 kg Gewicht, und mehr als 500 Bildern.

Sehr viele freiwillige Mitarbeiter haben zum Gelingen des Buches beigetragen. Bei der Präsentation haben Bürgermeister Ing. Rudolf Vogtenhuber und weitere Mitarbeiter Episoden über die Recherchen zur Entstehung des Buches zum Besten gegeben und aus der facettenreichen Geschichte der Gemeinde erzählt. Aufgelockert wurde das Programm durch die Werkskapelle Lenzing, die einige flotte Stücke spielte. Eine Abordnung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau war beim Festakt zugegen, da auch „unsere Geschichte“ im Heimatbuch vertreten ist. Pfarrer Roman Fraiss hat den Beitrag zusammengestellt, unter Mitarbeit von Lieselotte Pitter, Pfr. Volker Petri und Johann Graiger.Im Kapitel „Kirchliches Leben“ (Band 2, Seite 134-145) ist die Geschichte der Evangelischen Pfarrgemeinde Lenzing-Kammer eng verknüpft mit der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein kurzer historischer Rückblick geht zurück bis zur Ansiedlung der Sachsen in Siebenbürgen im 12. Jahrhundert und der Transmigration (Zwangsumsiedlung) von evangelischen Österreichern, den sogenannten Landlern, ebenfalls nach Siebenbürgen, im 18. Jahrhundert. Es wird die Geschichte der Sachsen geschildert bis zur traurigen Flucht der Nordsiebenbürger im Herbst 1944. Etwa 10 000 Siebenbürger Sachsen fanden in Österreich eine neue Heimat, viele im Raum Lenzing – Seewalchen – Kammer. Infolgedessen kam es 1954 zur Gründung der evangelischen Pfarrgemeinde Lenzing-Kammer mit der Gnadenkirche in der neu entstandenen Siedlung Rosenau. Anschließend wird auf das aktuelle Leben in Lenzing und der Pfarrgemeinde eingegangen.Im Anschluss an die Buchpräsentation konnte man sich bei guten Gesprächen, Essen und Getränken stärken, um die erworbenen schweren Bücher mit nach Hause zu nehmen.

Lieselotte Pitter