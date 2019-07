Gedenkstunde in Mattighofen: „75 Jahre Flucht aus Nordsiebenbürgen und dem Banat“

Im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ wurde am 24. Mai in die evangelische Kirche von Mattighofen eingeladen. Im Vorfeld wurden Zeitzeugen aus der Pfarrgemeinde über ihre Flucht vor knapp 75 Jahren interviewt und dabei gefilmt.

Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Mattighofen

Betroffene aus den siebenbürgischen Orten Mettersdorf und Felldorf sowie den Banater Orten Liebling und Nakodorf erzählten über die damaligen Ereignisse, die sie als Kinder und Jugendliche erlebten. Die Gedenkstunde in der voll besetzten Kirche wurde von einem Gebet und Lobpreisliedern umrahmt. Zu Beginn referierte Obfrau Johanna Schleßmann über die damaligen geschichtlichen Hintergründe, die zur Flucht aus der Heimat führten. Die bald 90-jährige Katharina Schmedt, geb. Lochner aus Mettersdorf sagte unter anderem: „Am 19. September 1944 um zwei Uhr Nachmittag haben die Glocken geläutet, als wir unseren Heimatort im großen Treck verlassen mussten. Das Glockengeläute höre ich heute noch.“Die 85-jährige Sara Intscher, geb. Theil aus Felldorf erzählte: „Wir waren 80 Personen aufeinander gepfercht in dem offenen Zugwaggon. Wenn jemand gestorben ist und der Zug anhielt, haben die anderen ein Grab gemacht, es war so traurig.“ Katharina Kind, geb. Ohlhausen aus Liebling berichtete: „Wir hatten gepackt, denn es hieß, ihr müsst drei Tage aus der Schießzone raus. Dann hieß es weiter, weiter, der Russe kommt. Wir sind mit dem Wagen über das Gebirge in Österreich gefahren, das war schrecklich, denn die Wägen hatten keine Bremsen, weil man in Liebling keine braucht, da das Land eben war.“ Im Anschluss wurde zum Austausch in den Gemeindesaal eingeladen, dabei gab es verschiedene Kostproben von Siebenbürger und Banater Spezialitäten. Am Sonntag, dem 3. November, wird zu einem Gedenkgottesdienst in die evangelische Kirche in Mattighofen eingeladen.

Frank Schleßmann