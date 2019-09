Föderationsjugendlager zu Gast in Wels

Das Föderationsjugendlager 2019 zu Besuch in Wels. Foto: Michael Schneider

Am 26. Juli machten die Jugendlichen auch Station bei uns in Wels, um diesen Tag zusammen mit Mitgliedern der Welser Volkstanzgruppe zu verbringen. Auf dem Programm standen am Vormittag Besichtigungen in der Stadt, wo wir vor allem die Sonderausstellung zum 500. Todestag von Kaiser Maximilian I. im Burgmuseum im Rahmen einer Führung besuchten – Maximilian von Habsburg, auch genannt „Der letzte Ritter“, ist am 12. Jänner 1519 in der Welser Burg verstorben. Auch ein Spaziergang über den historischen Welser Stadtplatz und ein Mittagessen im schattigen Gastgarten des Gasthofs Gösserbräu gehörten zum Programm. Am Nachmittag folgte ein Ausflug in die Ferienregion Pyhrn-Eisenwurzen mit Sommerrodeln am Wurbauerkogel in Windischgarsten und Baden im Gleinkersee, einem malerisch von hohen Felsen umrahmten kleinen Bergsee. Den Abend beschlossen ein Picknick im Freien im Quartier der Gruppe in Kampesberg bei Kirchham und eine gemeinsame Tanzprobe, bei der wir auch einen oberösterreichischen Schuhplattler, den „Linzer Bua“, zusammen einstudierten, was bei den Teilnehmern großen Anklang fand.Wir haben uns gefreut, dass die Jugendlichen im Rahmen des Föderationsjugendlagers auch einen Tag bei uns in Wels zu Gast waren, und hoffen, dass sie ein paar schöne Erinnerungen an ihren Besuch bei uns mit nach Hause nehmen konnten. Unser Dank gilt der Siebenbürger Jugend Österreich, der Stadt Wels, der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG und dem Seebad Seebauer am Gleinkersee für finanzielle Unterstützung bzw. Entgegenkommen bei Eintrittspreisen, was uns die Durchführung dieses Tages ermöglichte.

Christian Schuster