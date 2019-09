10. September 2019 Druckansicht

Verein Rosenau: Baumstriezelbacken fürs Seewalchener Sommerfest:

Wir durften auch heuer wieder beim Seewalchener Sommerfest auf der Promenade unsere Siebenbürger Baumstriezel verkaufen. Los ging es am 15. August bereits um 5 Uhr mit der Zubereitung des Germteiges, der sich unsere Frühaufsteherinnen in bewährter Weise widmeten. Frühstücksfee Kathi bereitete in der Zwischenzeit ein herzhaftes Frühstück für alle Helfer und Helferinnen, die sich für den Arbeitseinsatz stärkten.

Ab 7 Uhr wurde der erste Baumstriezel gewickelt, währenddessen die „Griller“ bereits die Holzkohleglut schürten. Uns ist ein besonders geschmeidiger Germteig gelungen, der sich als fertiger Baumstriezel als reine Gaumenfreude präsentierte. Baumstriezel schmecken auch schon den Jüngsten. Foto: Franz Peter Seiler Ab 7 Uhr wurde der erste Baumstriezel gewickelt, währenddessen die „Griller“ bereits die Holzkohleglut schürten. Uns ist ein besonders geschmeidiger Germteig gelungen, der sich als fertiger Baumstriezel als reine Gaumenfreude präsentierte.Familie Klein hat unseren Verkaufsstand auf der Promenade wieder herrlich mit schönen Siebenbürger Handarbeiten geschmückt und dort die Baumstriezel an den Mann/die Frau gebracht. Wir sind bereits ein gut eingespieltes Team: Es wird konzentriert gearbeitet, aber es gibt auch für die Lachmuskeln einiges zu tun! Gut organisierte Arbeitsvorbereitung, harmonische, effektive Zusammenarbeit und Mithilfe beim Nachbearbeiten machen uns bei jedem Fest zu einer guten Gemeinschaft! Ich bedanke mich bei allen für ihren Einsatz und ihre Bereitwilligkeit, uns zu helfen und so unsere Tradition zu bewahren. Sonja Lehner

