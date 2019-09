Nachbarschaft Traun: Die Lustigen Adjuvanten im Dauereinsatz

Der Sommer geht nun zu Ende und die „Lustigen Adjuvanten“ können auf musikalisch echt „heiße“ Monate zurückblicken. Den Auftakt bildete am 11. Juli eine öffentliche Probe im Gasthaus zum „Alten Backhaus“ in Oftering.

Die Lustigen Adjuvanten musizieren beim Sommerfest des Pensionistenverbands. Foto: Max Puttinger

Der Wirt Hannes Wild war 2017 mit und in Hermannstadt und ist seitdem unser Freund und Gönner. So folgten wir gerne seiner Einladung, umso mehr da es ein Grillabend der OÖ Rinderbörse mit dem österreichischen Grillstaatsmeister Tom Wieser war. Dieser verwöhnte die zahlreichen Gäste mit zarten Steaks, wir mit schwungvoller Musik, und in der Pause gab es auch für uns Musiker eine ordentliche Portion! Ein toller Abend, so dürfte jede Probe sein!Die öffentliche Probe im „Alten Backhaus“ war als Generalprobe für eine Großveranstaltung gedacht, nämlich für das Traun Vinum am 27. Juli. Über 80 Winzer lockten von 15 bis 24 Uhr tausende Besucher in die Trauner Innenstadt. Wir durften erstmals diese Veranstaltung musikalisch umrahmen. Dabei wechselte sich die Kapelle mit einer kleinen Formation der Adjuvanten, ab. Die kleine Partie zog durch die „Weingassen“, die große Kapelle musizierte am „Weinhauptplatz“. Besonders gut kamen die Gesangsnummern mit unserem Duo Ingrid Karniek und Erich Baar an. Immer wieder sah man tanzende Menschen! Nicht nur musikalisch waren wir gut aufgestellt, wir hatten auch einen eigenen Stand direkt im Herzen des Traun Vinums, an dem wir „Trauner Bier“ ausschenkten. Viele Gäste genossen zwischendurch gerne ein frisch gezapftes Seiterl. Kulinarisch gab es „Adjuvantenweckerl“, ein Kürbiskernweckerl gefüllt mit Kümmelbraten, Kren und Senf, dazu Salzgurken (Kreation Küchenchef Karl Heinz Hedrich). Alles in allem ein sehr gelungenes Fest. Ein herzliches Dankeschön geht an all unsere Gäste und die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die uns am Gastrostand unterstützt haben!Zwei Tage vor dem Vinum haben „Die Lustigen Adjuvanten“ wie auch in den letzten beiden Jahren das Sommerfest der Pensionistenverbandes eröffnet, das im evangelischen Pfarrgarten stattfand. Seit einigen Jahren nützt der Verein den schönen, schattigen Garten hinter der Kirche. Bei sehr heißen Temperaturen spielten und sangen wir uns in die Herzen der Besucher. Nach einigen Getränkespenden, unter anderem von unserem Bürgermeister Ing. Rudolf Scharinger, dirigierte dieser den Ruetz-Marsch! Auf uns folgte ein Alleinunterhalter, der noch bis in die Abendstunden für Stimmung sorgte. Belohnt wurden wir mit einem herrlichen „Kistenbratl“ und kühlenden Getränken. Gerne spielen wir im nächsten Jahr wieder!Alle zwei Jahre findet am letzten Sonntag im August das Rutzinger Dorffest beim Ederhof, einem großen Bauernhof, statt. Organisator ist der Rutzinger Veranstaltungsverein, in dem sich viele ortsansässige Vereine wiederfinden. Bei herrlichem Sommerwetter strömten am 25. August die Besucher ab 10 Uhr auf die Festwiese. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Tische besetzt und das Fest nahm seinen Lauf. „Die Lustigen Adjuvanten“ begleiten das Fest seit Jahren musikalisch und für dieses Vertrauen wollen wir uns herzlich bedanken! Kulinarisch war alles dabei, ob Forelle vom Grill, Bratwürstel, Grillhenderl und noch vieles mehr, ein riesiges Kuchen- und Tortenbuffet, hier blieben keine Wünsche offen! Die zahlreichen Helfer aus den vielen Vereinen sorgten für einen reibungslosen Verlauf. Die Gastgeber, Gabi und Hannes Eder, feierten zudem ihren 40. Hochzeitstag. Wir gratulierten dem Ehepaar Eder mit dem „Tiroler-Marsch“. Gratulation zu diesem gelungenen Fest.Am 11. September spielten wir noch beim Seniorennachmittag beim Trauner Kirtag. Auch das machen wir schon einige Jahre und immer sehr gerne abwechselnd mit den beiden anderen Trauner Kapellen, der Trachenkapelle Traun „Siebenbürger“ und der Stadtkapelle. Herzlichen Dank an dieser Stelle unserem Kapellmeister Karl Zehetner für seine Geduld und seinen Einsatz. Jetzt freuen wir uns noch auf unsere Fahrt zum Sachsentreffen in Bistritz!

Dietmar Lindert