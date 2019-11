Siebenbürger Sachsen zeigen in Linz ihre Volkskultur

Kindertanzgruppen Traun und Wels, Vöcklabrucker Spielleut und Lustige Adjuvanten Traun: Für die beliebte Konzertreihe Musik der Völker im Linzer Brucknerhaus ist das Saisonmotto „Heimat – Brauchtum, Kulturräume, Nationen“. Der bekannte Rundfunk-Moderator Klaus Huber präsentiert dabei an fünf Abenden zehn anerkannte, ihr Heimatgefühl mit Musik ausdrückende Ensembles. Dabei treffen Österreicher und Österreicherinnen auf Vertreter anderer Länder, von Norwegen bis Chile, von Polen bis Zypern.

Gemeinschaftsproduktion der Kindertanzgruppe Wels und der Kindertanzgruppe Traun sowie auch für die Vöcklabrucker Spielleut und die Lustigen Adjuvanten Traun. Foto: Christian Schuster

Am ersten Abend der neuen Konzertsaison, dem 21. Oktober, durften die Siebenbürger Sachsen sich und ihre Volkskultur musikalisch präsentieren. Sie, die vor 75 Jahren ihre Heimat in Nordsiebenbürgen verlassen mussten und als Flüchtlinge nach Oberösterreich kamen, trafen dabei auf das „Trio Monsieur Doumani“ aus dem seit 45 Jahren geteilten Zypern, dessen Musik Skepsis wie Zuversicht mitreißend prägen. Die Geigenmusik „Vöcklabrucker Spielleut“, eine Bläsergruppe der Siebenbürger Blaskapelle „Lustige Adjuvanten Traun“ und eine gemeinsame Kindertanzgruppe, bestehend aus Tänzerinnen der Kindervolkstanzgruppen in Traun und Wels, bestritten den ersten Teil des Abends und gaben einen Einblick in die vielfältige musikalische und tänzerische Brauchtumspflege, mit der die Siebenbürger Sachsen seit 75 Jahren ihre Volkskultur auch in der neuen Heimat Oberösterreich am Leben erhalten.Dabei erklangen melancholische siebenbürgisch-sächsische Volkslieder, Tänze und Weisen ebenso wie fröhliche Blasmusik. Die Kinder tanzten sich hinreißend durch eine siebenbürgische Tanzfolge und weitere Gustostücke aus ihrem Tanzrepertoire. Ein besonderer Dank gilt Mag. Klaus Huber für diese Einladung – vor allem die Kinder waren hellauf begeistert von einer Gelegenheit, die sich derart wohl nicht so bald wieder für sie ergeben wird.

Christian Schuster