11. November 2022

Herbstkonzert der Trachtenkapelle Traun

Die zweite Veranstaltung in Traun im Rahmen des 10. Siebenbürgischen Kulturherbstes war das Herbstkonzert der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ und fand am 16. Oktober im Kulturpark Traun in der Spinnerei statt: Wo sonst Kabarettisten, Rockbands und andere die Halle füllen oder große Galas abgehalten werden, durfte die Trachtenkapelle Traun nach einer langen, Corona geschuldeten Durststrecke endlich wieder musizieren.

Die Spinnerei mit ihrer allerneuesten Technik bot die beeindruckende Kulisse für das Herbstkonzert der von Kapellmeister Peter Kusen geleiteten Trachtenkapelle. Foto: Patrick Tiefenbach Man tat dies mit Begeisterung und Freude und natürlich in der Siebenbürgertracht! Schon beim Eingang wurde man von den Marketenderinnen charmant und typisch sächsisch mit einem Schnapserl begrüßt. Obmann Patrick Tiefenbach konnte unter den rund 250 Gästen zahlreiche Ehrengäste begrüßen, vorwiegend Kommunalpolitiker und Vertreter befreundeter Vereine und Musikkapellen. Dann ging es schon los. Kapellmeister Peter Kusen hatte ein sehr vielseitiges Programm zusammengestellt, es war für jeden etwas dabei. Wieder ein Beweis dafür, wie vielseitig die Blasmusik allgemein und speziell unsere Trachtenkapelle ist. Da das letzte Konzert einige Jahre zurückliegt – Corona kam ja dazwischen – war auch hinsichtlich Ehrungen einiges nachzuholen. Ebenso konnte zu den in der Zwischenzeit abgelegten Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold gratuliert werden – die Musikerinnen und Musiker waren nicht untätig geblieben –, herzliche Gratulation! Eines der auf dem Programm stehenden Stücke wurde übrigens vom früheren Kapellmeister Wolfgang Krebelder dirigiert; es hätte eigentlich schon beim (wegen Lockdown abgesagten) Frühjahrskonzert 2020 aufgeführt werden sollen. Ein weiteres Stück dirigierte Anna Spachinger, die soeben die Kapellmeister-Ausbildung abgeschlossen hat – dazu herzliche Gratulation! Durch das Programm führte wieder das Ehepaar Irmi und Dieter Hofmann in bewährt launiger Weise. Somit war es in Summe wieder ein rundum perfektes Konzerterlebnis geworden! Irene Kastner

