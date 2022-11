26. November 2022

Totengedenkfeier in Wels

Am 30. Oktober fand beim Donauschwabendenkmal in Wels die jährliche Totengedenkfeier des Kulturvereins der Heimatvertriebenen in Oberösterreich statt.

Kons. Manfred Schuller bei seiner Gedenkansprache. Foto: Nachbarschaft Wels Nachbarvater Dr. Christian Schuster konnte dazu GR Christiane Kroiss als Vertreterin von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und der Stadt Wels sowie Abordnungen des Brauchtumszentrums Herminenhof, der Welser Goldhaubengruppe und der Sudeten-­deutschen und Donauschwäbischen Landsmannschaften sowie des Siebenbürgischen Landesverbands und das bewährte Bläserensemble der Welser Stadtmusikkapelle begrüßen.



Die Gedenkansprache hielt Kons. Manfred Schuller. Er nahm dabei auf die Geschichte der Heimatvertriebenen im und nach dem Zweiten Weltkrieg Bezug, auf Leid und Tod im Krieg, bei Flucht und Vertreibung. Leid und Tod, die in diesen Tagen eines neuerlichen Krieges in Europa wieder aktueller denn je sind und mahnend vor Augen geführt werden - gerade dann, wenn die Heimatvertriebenen ihrer eigenen Toten gedenken. Die Nachbarschaft dankt den Fahnenabordnungen, der Bläsergruppe, den Gästen und Ehrengästen sowie den eigenen Vereinsmitgliedern und Freunden, die an der Gedenkveranstaltung teilgenommen haben! Nachdem der Vorsitz im Kulturverein der Heimatvertriebenen seit heuer jährlich reihum an einen seiner Mitgliedsverbände weitergegeben wird und der Siebenbürgische Landesverband mit Landesobmann Kons. Manfred Schuller den Anfang macht, war es diesmal an den Siebenbürger Sachsen und ihrer Welser Nachbarschaft, die Gedenkstunde beim Welser Donauschwabendenkmal auszurichten.

Schlagwörter: Oberösterreich, Wels, Nachbarschaft, Gedenkfeier, Manfred Schuller

