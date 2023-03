11. März 2023

Nachbarschaft Mattigtal: Eiserne Hochzeit begangen

Das Ehepaar Georg Adam aus Senndorf und Sofia, geb. Lochner aus Mettersdorf, wohnhaft in Munderfing, beging am 8. Februar das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit. Am Sonntag, dem 11. Februar, wurde das Ehepaar im Rahmen des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche von Munderfing durch Pfarrer Schleßmann gesegnet.

Das Ehepaar Adam mit seinen drei Söhnen und Pfarrer Schleßmann anlässlich der ­Eisernen Hochzeit in der evangelischen Kirche von Munderfing. Beiden wurde für ihre besondere Treue und Verbundenheit zu Gemeinde und Kirche gedankt. Der Kirchenchor umrahmte diesen Gottesdienst. Bei der anschließenden Feier im Kreis der Familie erzählte das Ehepaar aus seinem bewegten Leben. Es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn ein Ehepaar 65 Jahre gemeinsam verbringen darf und durch das Leben der Kinder und Kindeskinder gesegnet ist. Beiden wurde für ihre besondere Treue und Verbundenheit zu Gemeinde und Kirche gedankt. Der Kirchenchor umrahmte diesen Gottesdienst. Bei der anschließenden Feier im Kreis der Familie erzählte das Ehepaar aus seinem bewegten Leben. Es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn ein Ehepaar 65 Jahre gemeinsam verbringen darf und durch das Leben der Kinder und Kindeskinder gesegnet ist. F.S.

Schlagwörter: Mattigtal, Nachbarschaft, Hochzeit, Jubiläum, Adam

