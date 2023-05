Nachbarschaft Rosenau: Ostereierfärben zur Tradition geworden

Man sagt, alles, was öfter als dreimal stattgefunden hat, ist Tradition. Die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau hat das Eierfärben zum fünften Mal angeboten und es war wieder ein schöner Nachmittag mit sehenswertem Ergebnis.

Das Ostereierfärben war auch diesmal wieder ein Erlebnis. Foto: Karin Pruner

14 Kinder und 4 Erwachsene haben unter der fachkundigen Anleitung von Lotte Pitter wahre Kunst- werke an Ostereiern geschaffen. Mit altbewährter Technik und Naturfarbe (Zwiebelschalen) wurden innerhalb von knapp zwei Stunden 120 Eier gefärbt – inklusive einigen Bruchlandungen. Ein Mädchen war so traurig, dass ihr ein schönes Ei runtergefallen und kaputt gegangen ist. Doch noch am selben Abend hat mir die Mama geschrieben, dass sie wieder lacht – und das kaputte Ei verspeist! Auch unsere Pfarrgemeinde hat wieder 30 Eier bekommen fürs Osterfrühstück, als Dank dafür, dass wir die Räumlichkeiten im Pfarrhaus benutzen dürfen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal!

Lotte Pitter