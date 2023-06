16. Juni 2023

„Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“: Eröffnung der Wanderausstellung im „Haus der Heimat“ in Wien

„In enger Kooperation mit dem Bund der Vertriebenen (BdV) ist es uns gelungen, die von der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen konzipierte Ausstellung ‚Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt‘ bei uns im Haus zeigen zu können“, so der Präsident des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ), Ing. Norbert Kapeller, der sich freute, bei der Ausstellungseröffnung am 16. Mai den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen (BdV) Dr. Dr. h.c. Bernd Fabritius im Haus der Heimat in Wien begrüßen zu können.Nebst zahlreichen Ehrengästen war auch die Vertriebenensprecherin der ÖVP, Abg.z.NR Mag. Dr. Gudrun Kugler, zur Eröffnung gekommen.

Gruppenbild, von links: SLÖ-Bundesobmann Prof. Dr. Rüdiger Stix, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, VLÖ-Vizepräsident Ing. Norbert Kapeller, Abg.z.NR Dr. Gudrun Kugler, VLÖ-Vizepräsident Mag. Gerhard Schiestl und der Generalsekretär der Paneuropa Bewegung Österreich Rainhard Kloucek „Viele Orte, die im Zuge des großen Vertreibungsgeschehens verlassen wurden, existieren heute nicht mehr. Was bleibt, ist die Erinnerung. Verschwundene Orte, die Geburtsorte, Jugendorte, Glücksorte, Friedhofsorte gewesen sind, dürfen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. Unsere Wanderausstellung widmet sich genau diesen Orten, die in der Nachkriegszeit von Menschen unfreiwillig verlassen wurden – und dann gänzlich verschwanden. Im Zuge der Ausstellungskonzeption ist es dabei gelungen, umfangreiches Fotomaterial zu sammeln. Besucherinnen und Besucher finden zahlreiche Bilder und Texte, welche die Geschichte geliebter Dörfer, Orte und Landschaften wiederbringen. Es sind Geschichten, die, wie man zu sagen pflegt, ‚unter die Haut gehen‘“, sagte BdV-Präsident Fabritius, der sich gemeinsam mit VLÖ-Präsident Kapeller darauf freut, die bestehende Kooperation der beiden Verbände in Zukunft noch weiter zu vertiefen.



Öffnungszeiten der Ausstellung im Haus der Heimat, Steingasse 25 in Wien: Die Ausstellung ist bis zum 4. Juli 2023 von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr und an Freitagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Auf Anfrage können auch individuelle Besuchszeiten ermöglicht werden. Die Veranstaltung wird durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland gefördert.

Schlagwörter: BdV, Bernd Fabritius, Ausstellung, Wien, Haus der Heimat

