Kirchweihjubiläum in Mattighofen

Am Sonntag, dem 4. Juni, wurde in der Evangelischen Friedenskirche Mattighofen unter großer Beteiligung der Gemeinde und von Vertretern des kirchlichen und öffentlichen Lebens das 60. Kirchweihfest gefeiert.

Gruppenbild der Trachtenträger beim 60. Kirchweihfest. Foto: Helmut Breckner

In den Jahren 1961 bis 1963 wurde die Kirche – hauptsächlich in Eigenarbeit – von den 1944/1945 vertriebenen und geflüchteten Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Buchenlanddeutschen und Evangelischen vom Ort erbaut. Bischof Michael Chalupka aus Wien gelang es durch seine Predigt sehr gut, die Mitfeiernden zu erreichen. Er betonte, wie wichtig es den Gläubigen war, nachdem sie ihre Häuser erbaut hatten, auch eine eigene Kirche zu errichten. So entstanden innerhalb weniger Jahre insgesamt drei Kirchen auf dem Gemeindegebiet. Die Siebenbürger Blasmusik Munderfing sowie der Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst feierlich. Es war schön, dass viele dem Aufruf folgten, in der Siebenbürger Tracht teilzunehmen. Nordsiebenbürger und Südsiebenbürger Trachten, die von allen Generationen getragen wurden, gab es zu bewundern. Beim anschließenden Festmahl in einem Gasthaus mit vielen selbstgemachten Mehlspeisen saßen die Teilnehmenden noch viele Stunden bei Gesprächen und Austausch zusammen.

Frank Schleßmann