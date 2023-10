Städtepartnerschaft Wels-Bistritz – Konzert Treffpunkt Gitarre

Auf Initiative von Cristian Grămesc, Lehrer für klassische Gitarre an der Landesmusikschule Wels, und Valentin Pop, Lehrer für klassische Gitarre am Tudor Jarda Musikgymnasium in Bistritz, fand 2022 ein Meisterkurs für Schüler der klassischen Gitarre in Bistritz statt. Die Siebenbürger Nachbarschaft Wels, damals Mitinitiator im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Wels und Bistritz, hat nun vom 28. September bis 1. Oktober einige der daran teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum Besuch in die Partnerstadt Wels eingeladen.

Gäste aus Bistritz in der Bibliothek in Kremsmünster. Foto: Christian Schuster

Das Bistritzer Musiklyzeum erfreut sich einer Gruppe äußerst begabter Gitarrenschülerinnen und -schüler, darunter auch Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Für den Besuch der acht Schüler und zwei Lehrer in Wels bot es sich folglich an, die begonnene Kooperation mit der Landesmusikschule Wels zu vertiefen.Gemeinsames Musizieren von Schülern aus Bistritz und Wels sollte dabei, neben Besichtigungen in Wels, im Benediktinerkloster in Kremsmünster und im Musiktheater in Linz im Vordergrund stehen. Den Organisatoren vor Ort um Cristian Grămesc gelang es, dafür den Fachgruppenleiter für Zupfinstrumente im Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, Marcos Destefanos, MA BA, zu gewinnen. Mit dessen Hilfe konnten die Gäste aus Bistritz am 30. September einen Vormittag lang Einzelunterrichts- und Technikstunden in der Welser Musikschule belegen. Darüber hinaus konnte die interessierte Öffentlichkeit am Abend desselben Tages zu einem gemeinsamen Konzert der Gäste aus Bistritz mit Las Guitarras, dem bekannten, landesweiten Gitarrenorchester des Oö. Landesmusikschulwerks unter der Leitung von Marcos Destefanos, eingeladen werden. Letzteres besteht aus Gitarrenschülerinnen und -schülern der verschiedensten Landesmusikschulen Oberösterreichs und wird im Rahmen der Begabtenförderung geführt. Die zahlreichen Konzertbesucher in der Landesmusikschule Wels freuten sich an diesem Abend unter dem Motto Treffpunkt Gitarre über von den jungen Musikerinnen und Musikern virtuos dargebotene Solo- und Orchesterstücke quer durch die Musikgeschichte. Das gemeinsame Musizieren der jungen Gitarristinnen und Gitarristen, das am Nachmittag auch eingehend geprobt wurde, zeigte einmal mehr, auf welch beeindruckende Art Musik imstande ist, Grenzen und die 1000 km lange Distanz zwischen zwei Partnerstädten fast mühelos zu überwinden.Die Siebenbürger Nachbarschaft als Städtepartnerschaftsverein unter ihrem Nachbarvater Dr. Christian Schuster, die Landesmusikschule Wels mit ihrer Direktorin Kons. Martina Franke, MA und Projektinitiator Cristian Grămesc, MA sowie die Stadt Wels, beim Konzert vertreten durch ihre Kulturreferentin, Vizebürgermeisterin Christa Raggl Mühlberger, konnten sich so über die mehr als gelungene Fortsetzung der im Vorjahr begonnenen musikalischen Kooperation im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Wels und Bistritz freuen. Eine zukünftige Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen – vielleicht schon im nächsten Jahr, wenn auch der 10. Geburtstag der Partnerschaft zwischen Wels uns Bistritz zu feiern sein wird.

Christian Schuster