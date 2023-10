Nachbarschaft Rosenau: Erntedank-Gottesdienst und Partnerschaftstag

Erntedank 2023: Die Felder und Gärten sind abgeerntet, die Vorräte verstaut, die Lager gefüllt. Wir sind in der glücklichen Lage, aus dem Vollen schöpfen zu können und müssen uns nichts vom Mund absparen. Das positive Umdenken zur schonenden Verwendung vorhandener Ressourcen greift um sich und lässt uns über unseren verschwenderischen Lebensstil nachdenken. Der Erntedank-Gottesdienst in der Evangelischen Gnadenkirche Rosenau ist für mich auch immer ein besonderer Anlass, Rückschau auf das ablaufende Jahr zu halten: viele herausragende Eindrücke und interessante Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen reihen sich aneinander.

Partnerschaftstag Seewalchen – Freyung

Abordnung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau. Foto: Christoph Huber

Die gute Zusammenarbeit in der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau und das große Miteinander mit anderen Vereinen ermöglichen gelungene Veranstaltungen und gelebte Gemeinschaft. Dankbar für das Vergangene blicke ich zuversichtlich dem Kommenden entgegen.Die Marktgemeinde Seewalchen am Attersee organisierte am 23. September einen Ausflug zur Bayerischen Landesgartenschau in Freyung. Rund 150 Personen unserer örtlichen Vereine, Feuerwehren, Musikkapellen, Gemeindebediensteten und Gemeindevertreter machten sich auf den Weg in unsere Partnerstadt Freyung.Eine Abordnung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau durfte im Bus mit dem Musikverein Rosenau – ebenfalls in Siebenbürger Tracht – mitfahren. Alle Teilnehmer formierten sich zu einem kurzen Einmarsch in das Landesgartenschaugelände. Der Musikverein Rosenau spielte gleich zum Frühschoppen auf der Festbühne auf. Trotz frischer Temperaturen verbrachten wir einen unterhaltsamen Tag zwischen den kunstvoll gestalteten Blumenbeeten, den ideenreichen Schauräumen und gestärkt mit den Köstlichkeiten der Region. Den glanzvollen Abschluss bildete das Gemeinschaftskonzert der Marktmusikkapelle Seewalchen am Attersee und des Musikvereins Rosenau, welches das Publikum begeisterte.

Sonja Lehner