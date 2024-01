Jahresausklang in Traun – von Zukunftswerkstatt bis Leuchtersingen

rfahrungsgemäß ist die „stille Zeit“ im Advent bzw. gegen Jahresende meist nicht ganz so still – auch in Traun wurden ab Ende November noch einige Termine absolviert. Den Auftakt bildete die Zukunftswerkstatt am 17. November.

Die Mitwirkenden beim Leuchtersingen 2023 vor dem Altar der evangelischen Kirche Traun, flankiert von den Christleuchtern aus Waltersdorf (links) und Wermesch (rechts). Foto: Dr. Susanne Gumpesberger

Wie bei der vorangegangenen Nachbarschaftssitzung beschlossen, wurde die sehr beliebte Veranstaltung „Kathrein und Wein“ für 2023 gestrichen: Abnehmende Besucherzahlen forderten zum Handeln auf und es wurde beschlossen, der Ursache dafür und noch einigen anderen Dingen in einer Klausur auf den Grund zu gehen. Interessierte aller Altersstufen aus der Siebenbürger Jugend und Nachbarschaft nahmen daran und viele hatten sich schon im Vorfeld Gedanken dazu gemacht. Es wurde in Gruppen gearbeitet, Ideen und Vorschläge gesammelt und anschließend präsentiert und diskutiert. Den Abschluss bildete es eine gemeinsame Jause und wir danken allen für ihren Beitrag. Im neuen Jahr heißt es nun dranbleiben und die Ideen Schritt für Schritt umsetzen! Am ersten Adventwochenende findet im Schloss Traun stets der Adventmarkt statt und die „Alte Jugend“ und die Siebenbürger Jugend betrieben den gemeinsamen Stand im heuer seit vielen Jahren erstmals wieder romantisch verschneiten Schlosshof. Neben hausgemachten Keksen und handgefertigten Pralinen boten wir wieder Krautfleckerl, Kartoffelspiralen, den beliebten Schilcherglühwein und Apfelpunsch an und unser Stand war wieder ein beliebter Treffpunkt – nicht nur für Mitglieder.Am 14. Dezember wurde der Wurst-Workshop abgehalten. Viele Mitglieder nutzten die Gelegenheit, in Gemeinschaftsarbeit das beliebte Weihnachtsessen herzustellen. Nach getaner Arbeit wurde das Ergebnis noch an Ort und Stelle verkostet.Der dritte Adventsonntag stand wieder im Zeichen des Leuchtersingens. Beim Sonntagsgottesdienst boten zwei Gruppen den traditionellen Wechselgesang dar: beim Altar die Nachbarschaftsmitglieder in Tracht, auf der Empore Mitglieder des evangelischen Kirchenchores in Zivil. Passend zum Predigttext hatte Lektor und Kurator Hans Böhm zwei neue Lieder ausgewählt und mit den Sängerinnen und Sängern einstudiert. Nach dem Gottesdienst gab es im Gemeindesaal noch einen gemeinsamen Imbiss und Kirchenkaffee. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden, vor allem dem Chor für die stimmliche Verstärkung und besonders dem Lektor und Kurator a.D. Mag. Johann Böhm. Er hat die Lieder ausgewählt, mit den Mitwirkenden einstudiert und auch den feierlichen Gottesdienst gehalten.In Traun wird seit vielen Jahren in der gesamten Adventzeit jeweils von Donnerstag bis Samstag von 17.00 bis 21.00 Uhr ein Charity-Punschstand betrieben, verschiedene Vereine übernehmen dort den Dienst. Der Erlös geht stets an bedürftige Trauner Familien. Wir hatten uns für den letzten Termin am 23. Dezember, einen Tag vor dem Heiligen Abend, gemeldet. Leider war das Wetter genau an diesem Wochenende sehr stürmisch, es gab überall Sturmschäden mit umgestürzten Bäumen, es regnete in Strömen und mit dem starken Wind war an gemütliches Punschtrinken zunächst nicht zu denken. Dennoch konnten wir den Stand dann öffnen, das Wetter besserte sich ein wenig und treue Mitglieder sorgten dafür, dass doch noch einige Einnahmen und Spenden für den guten Zweck erzielt werden konnten. Eine kleine Abordnung der „Lustigen Adjuvanten“ trotzte ebenfalls dem Wetter und verbreitete musikalische Weihnachtsstimmung. Wir als Nachbarschaft waren heuer erstmals dabei – nächstes Jahr gerne wieder, hoffentlich dann mit besserem Wetter!

Dr. Susanne Gumpesberger / Irene Kastner