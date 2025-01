Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels: Adventfeier

Am 21. Dezember luden die Nachbarschaft Wels und die Welser Volkstanzgruppe ihre Mitglieder zur gemeinsamen Adventfeier ein. Diese fand, wie in den letzten Jahren auch, im kleinen Veranstaltungssaal der Welser Trachtenvereine im Brauchtumszentrum Herminenhof statt.

Adventfeier, von links: Valentin Holzinger, Sabine Mes, Marianne Kronsteiner. Foto: privat

Nachbarvater Dr. Christian Schuster und Tanzgruppenobmann Gerhard Winkler konnten rund 40 Vereinsmitglieder zur vorweihnachtlichen Feierstunde begrüßen. Als Ehrengäste seitens der Stadt Wels fanden sich zudem Stadtrat Stefan Ganzert und die Gemeinderäte Birgit Ebetshuber und Ludwig Vogl ein, als weitere Ehrengäste Helmut Atzlinger, Obmann des Vereins Oö. Landlerhilfe, und Heide Wellmann, Vorsitzende des österreichischen Zweiges der HOG Bistritz-Nösen. Für die musikalische Programmgestaltung sorgten zum dritten Mal das Quartetto Diletto mit Sabine Mes, Mitglied und Kulturreferentin der Welser Nachbarschaft, zusammen mit Marianne Kronsteiner, Ambros Schiffermüller und Walther Derschmidt, sowie Valentin Holzinger an der Geige und Celina Hinterberger an der Zither, beide Mitglieder in der Welser Kindertanzgruppe.Nachbarvater Christian Schuster präsentierte den Gästen einen Jahresrückblick in Wort und Bild. Dabei ging er vor allem auf die drei Jubiläen, die die Siebenbürger Sachsen in Wels 2024 besonders bewegt haben, ein: Das Gedenken an 80 Jahre Flucht aus Nordsiebenbürgen, das auch das Motto des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Österreich im September in Wels gewesen war, das 75-jährige Gründungsjubiläum der Welser Nachbarschaft, das im Rahmen des 35. Welser Kronenfests feierlich gewürdigt worden war, und das Jubiläum von 10 Jahren Städtepartnerschaft zwischen Wels und Bistritz, zu dessen Anlass ein Festakt im Juli in Bistritz stattgefunden hatte. Darüber hinaus wurden die Teilnahme der Welser Tanzgruppe beim 2. Großen Sachsentreffen in Hermannstadt und weitere Tanzauftritte etwa beim 50-jährigen Gründungsjubiläum des Oö. Volksliedwerks, bei den 41. Welser Burggartenkonzerten oder der 2. ORF Langen Nacht der Volksmusik ebenso wie der Beitrag der Nachbarschaft zum Siebenbürgischen Kulturherbst in Oö in Form einer Lesung mit Dagmar Dusil rückblickend ins Bild gerückt.Die Feierstunde wurde mit Advent- und Weihnachtsgedanken von Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri, seit 2022 Ehrenmitglied der Welser Nachbarschaft, sowie dem gemeinsamen Singen des Weihnachtsliedes „O du fröhliche“ stimmungsvoll abgeschlossen.Die Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels wünschen auch auf diesem Weg allen ihren Mitgliedern, Freunden und Gästen einen guten Start ins neue Jahr – Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2025!

Christian Schuster