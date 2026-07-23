



23. Juli 2026

Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau: Brauchtumssonntag

Am 21. Juni versammelten sich wie jedes Jahr Damen der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen am Attersee und Siebenbürger Trachtenträger zum gemeinsamen Einzug in die Gnadenkirche.

Goldhauben-Frauen und Siebenbürger Trachtenträger mit Dr. Gerold Lehner, Superintendent von Oberösterreich, der den Festgottesdienst hielt (rechts). Foto: Franz Peter Seiler Nach dem Gottesdienst fand sich die Gästeschar auf der gut beschatteten Festwiese beim Evangelischen Pfarrsaal Rosenau ein, wo sie bereits von der „Heimatland“ Kapelle musikalisch empfangen wurde. Trotz schweißtreibender Temperaturen verzeichneten wir einen guten Besucherandrang und es gab auch ein freudiges Wiedersehen nach langen Jahren mit Jugendfreunden. Unsere motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgten wunderbar für das Wohl der Gäste, wofür wir uns herzlich bedanken. Der „Wirt in der Rosenau“ Manfred Heistinger hat in Zusammenarbeit mit unseren Grillmeistern ebenso zum Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen – lieben Dank! Letztendlich bedanken wir uns für die köstlichen Kuchenspenden von unseren Bäckern und Bäckerinnen, die für eine unwiderstehliche Vielfalt beim Kuchenbuffet sorgen! Nach dem Gottesdienst fand sich die Gästeschar auf der gut beschatteten Festwiese beim Evangelischen Pfarrsaal Rosenau ein, wo sie bereits von der „Heimatland“ Kapelle musikalisch empfangen wurde. Trotz schweißtreibender Temperaturen verzeichneten wir einen guten Besucherandrang und es gab auch ein freudiges Wiedersehen nach langen Jahren mit Jugendfreunden. Unsere motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgten wunderbar für das Wohl der Gäste, wofür wir uns herzlich bedanken. Der „Wirt in der Rosenau“ Manfred Heistinger hat in Zusammenarbeit mit unseren Grillmeistern ebenso zum Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen – lieben Dank! Letztendlich bedanken wir uns für die köstlichen Kuchenspenden von unseren Bäckern und Bäckerinnen, die für eine unwiderstehliche Vielfalt beim Kuchenbuffet sorgen! Sonja Lehner

Schlagwörter: Nachbarschaft, Rosenau, Brauchtumssonntag, Goldhauben

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