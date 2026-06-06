Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels: Goldenes Ehrenzeichen der Siebenbürger Sachsen für Helmut Atzlinger

Seit über 35 Jahren besteht der Verein Eine Welt – Oberösterreichische Landlerhilfe, gegründet kurz nach der politischen Wende in Osteuropa durch Otto Gumpinger und Helmut Atzlinger, unter der Patronanz des damaligen Oberösterreichischen Landeshauptmanns Dr. Josef Ratzenböck.

Helmut Atzlinger zusammen mit Mitgliedern der Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels und Manfred und Ingrid Schuller nach der Ehrung im Rahmen der Generalversammlung des Landesverbands der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich im Welser Herminenhof. Foto: Siebenbürger Wels

Anfangs waren es hauptsächlich die Landlerdörfer Neppendorf, Großau und Großpold in Siebenbürgen, die unterstützt wurden, bis nach einigen Jahren auch ins Theresiental in den ukrainischen Waldkarpaten Hilfsgüter gebracht wurden. Dort waren es vor allem Initiativen aus dem oberösterreichischen Salzkammergut, die schon länger Kontakte zu den Nachfahren der unter Kaiserin Maria Theresia dorthin ausgewanderten Waldarbeiter aus dem Salzkammergut gepflegt hatten. In Zusammenarbeit mit der Landlerhilfe wurde deren Hilfe besonders für die Dörfer Deutsch Mokra und Königsfeld intensiviert.Das Leben von Helmut Atzlinger dreht sich seitdem um das Organisieren von Transporten, darum, Spenden und Hilfsgüter zu sammeln, diese zu sortieren und auch selbst nach Rumänien und in die Ukraine zu bringen. Im Theresiental konnten das vorhandene Krankenhaus ein wenig modernisiert, die griechisch-katholische Kirche, Kindergärten und Schulen renoviert werden, neue Sanitäranlagen wurden eingebaut, die Heizung und die Dächer erneuert; mit Unterstützung der Holzfachschule in Hallstatt konnte in Deutsch Mokra ein neuer Glockenstuhl gebaut werden. Darüber hinaus gab es Auslandszivildiener und Lehrpraktikanten in den Landlerdörfern in Siebenbürgen und Ferienaktionen, bei denen Kinder im Sommer drei Wochen bei oberösterreichischen Gastfamilien verbringen konnten. Und es gab Lehrerfortbildungen, bei denen ukrainische Lehrkräfte in Oberösterreich die deutsche Sprache festigen konnten.Im Dezember 2001 war es das erste Mal, dass die Weihnachtsaktionorganisiert wurde, und in den mittlerweile 25 Jahren waren es über 500 000 Weihnachtspäckchen, die in die Hände von Kindern in Rumänien und der Ukraine übergeben werden konnten.Bei seinen Reisen nach Rumänien ist es für Helmut Atzlinger Pflicht, über Hermannstadt heimzufahren, um dort in Neppendorf, Großau und Großpold seine Freunde zu besuchen. Meist, wenn die Hoftore offen sind, geht er hinein und steht dann unvermittelt in den Küchen der Leute und alle freuen sich, Helmut wiederzusehen. Sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen: „Mein Gott – der Herr Atzlinger kommt uns besuchen!“ Als könnten sie es nicht fassen, dass Helmut wirklich vor ihnen steht. Das Verlangen zu erzählen ist unendlich groß; egal ob über das jetzige Leben oder von früher, vor allem über das Weggehen der Kinder, denn nach der Wende blieben meist nur wenige Alte auf den Höfen zurück. Sie wollen einfach nur reden und erzählen. Ein besonderes Anliegen war es Helmut, Geld zu sammeln, um diesen Menschen in den Sommermonaten gelegentlich ein paar Tage Urlaub zu ermöglichen.Durch die Aktivitäten der Oberösterreichischen Landlerhilfe in Siebenbürgen kam Helmut Atzlinger in Kontakt zu den Vereinigungen der Siebenbürger Sachsen im In- und Ausland und insbesondere zu jenen in Oberösterreich. Es ergaben sich viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und unweigerlich wurde Helmut im Lauf der Jahre in die oberösterreichische Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen integriert. Heute ist er ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil davon – als Beirat im Landesvorstand, als Mitglied und Vorstandsmitglied in den Nachbarschaften Wels und Traun, als Wahlsiebenbürger und als guter Freund. Obwohl er keine persönlich-familiären Verbindungen nach Siebenbürgen hat, sind ihm seine siebenbürgischen Freunde ans Herz gewachsen und er fühlt sich in ihrer Mitte wohl und ist stolz, wenn er mit ihnen in der siebenbürgisch-sächsischen Tracht ausrücken darf – und so wäre auch ein Mitwirken der oberösterreichischen Vereine bei den großen Sachsentreffen in Hermannstadt ohne ein Dabeisein von Helmut Atzlinger nicht denkbar gewesen!Das schönste Geschenk, das Helmut bei seinen Reisen nach Siebenbürgen und in die Ukraine bekommt, sind Dankbarkeit und ein Lächeln der Menschen und vor allem das Strahlen in den Augen der Kinder, wenn diese ein Weihnachtspäckchen in ihren Händen halten. In diesem Sinne bedankten sich der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich im Ramen seiner Generalversammlung am 25. April im Welser Herminenhof und der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich bei Helmut Atzlinger und untermauerten dies mit der, der höchsten Auszeichnung, die die Siebenbürger Sachsen in Österreich zu vergeben haben. Die Welser Nachbarschaft ist stolz darauf, Helmut als Vereins- und Vorstandsmitglied in ihren Reihen zu haben, und gratuliert ihm herzlich zu dieser besonderen und wohlverdienten Auszeichnung!

Christian Schuster