Kronstädter Schoko-Geschichte im Rückblick

Kronstadt – Das Kronstädter Museum für städtische Zivilisation zeigt bis Ende März die Ausstellung „Bonbons, Schokolade, Karamell. Die Geschichte der Schokolade in Kronstadt“. Zu sehen sind Infotafeln, Werbematerialien und Verpackungen aus der einhundertjährigen ­Geschichte der Schokoladenproduktion in Kronstadt. Dabei wird die Firmengeschichte der „Siebenbürgischen Kanditen- und Schokoladenfabrik“ und der Stollwerck-Fabrik beleuchtet.

In den fünfziger Jahren wurden die Produktionswerke unter dem Namen „Dezrobirea“ zusammengelegt, später in „Cibo“ umbenannt, und nach der Wende vom ausländischen Investor „Kraft Foods“ übernommen. Die Marke „Poiana“ wurde zum Marktführer in Rumänien und zum erfolgreichen Exportprodukt. 2008 beschloss die Firma allerdings, die Produktion nach Bulgarien zu verlagern, wo „Poiana“ heute noch hergestellt wird. Auf dem Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik in Kronstadt sollen nun Supermärkte und Bürogebäude entstehen. Schokolade wird jedoch weiterhin im Kronstädter Familienunternehmen „Luado“ produziert. Die Ausstellung im Museum am Marktplatz ist dienstags bis sonntags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr geöffnet.

