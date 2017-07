12. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Wertvolle Maetz-Orgel in Nadescher Kirche zerstört

Liebe Landsleute, liebe Freunde und Förderer, am 29. Juni ereignete sich eine große Katastrophe in der Nadescher Kirche. Ein Teil der Kirchendecke über der Orgelempore ist völlig überraschend eingebrochen und hat die Kirchenorgel unter sich begraben. Diese wertvolle Orgel, die Samuel Maetz im Jahre 1806 erbaute, befand sich in einem ordnungsgemäßen Zustand und wurde am 11. Juni 2017 noch gespielt.

Gott sei Dank war die Kirche zum Zeitpunkt des Einsturzes leer. Wir mögen uns gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Decke während des Gottesdienstes eingebrochen wäre. Die Ursache des Einsturzes lag vermutlich bei einem holzzerstörenden Hauspilz (Hausschwamm), der im letzten Jahr einen Teil des Gebälks befallen hatte. Zwar wurde der sichtbare Teil des Hauspilzes im letzten Jahr entfernt, unbewusst blieb aber das befallene Holz mit starken Schäden zurück. Noch ist das gesamte Ausmaß des Schadens nicht bekannt. Die ersten Meldungen und Fotos, die uns erreichten, sind weitaus schlimmer als unsere Befürchtungen. Die von Samuel Maetz 1806 erbaute Orgel in der Nadescher Kirche ist durch die herabgestürzte Kirchendecke zerstört worden. Foto: Ivan Erhard Laszlo



Über die sozialen Netzwerke erreichte uns eine große Welle des Mitgefühls. In nur zwei Tagen haben über 12 000 Personen die schrecklichen Fotos vom Deckeneinsturz gesehen (siehe Facebook-Seite der HOG Nadesch:



Dankenswerterweise hat unser Altvorsitzender Hans Werner Henning die Schadenskoordination seitens der HOG Nadesch übernommen. Die ersten Bestandsaufnahmen und Sicherungsmaßnahmen sind bereits angelaufen. Bislang beteiligen sich neben dem Bezirkskonsistorium, der Stiftung Kirchenburgen und dem Bürgermeisteramt auch Fachleute aus dem Bereich der Denkmalpflege (Arcus-Verein) an der Schadensregelung. Zudem wird eine Kommission, der auch ein Orgelrestaurator angehört, den Schaden begutachten und einen weiteren Maßnahmenkatalog erstellen. Auch wir, die HOG Nadesch, werden alles im Rahmen unserer Möglichkeiten tun, damit der Schaden schnell und fachgerecht behoben wird. Personen, die noch nie in Nadesch waren, fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten. Der siebenbürgische Musiker Manfred Ungar spendet 25 CD! Für jede Hilfe danken wir herzlich. Kontaktadresse: Werner Henning, Telefon: (09 11) 63 93 45, E-Mail: mail[ät]firmahenning.de, Hans Georg Baier, Telefon: (09 11) 6 53 97 90, E-Mail: hgbaier[ät]freenet.de. Hans Georg Baier, 1. Vorsitzender der HOG Nadesch e.V.

