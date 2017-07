1. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

"Stiftung für die Förderung der deutschen Kultur" in Hermannstadt gegründet

Hermannstadt – Auf einer außerordentlichen Sitzung der Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 30. Juni ist die Gründung der „Stiftung für die Förderung der deutschen Kultur“ als neuer Träger der Druckerei „Honterus“ beschlossen worden. Dies war erforderlich, weil das DFDR, bisher alleiniger Gesellschafter der Honterus GmbH, als gemeinnützige Organisation keine Wirtschaftstätigkeit ausüben darf, wie in einer Pressemitteilung mitgeteilt wird.

Beschlossen wurde damit auch die Übertragung des Stammkapitals des DFDR an der Honterus GmbH an die neue Stiftung. Den Vorsitz der Stiftung führt Martin Bottesch (Vorsitzender des Siebenbürgenforums), zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Josef Hölzli (Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Geschäftsführer der Sathmarer Stiftung) bestimmt, weitere gewählte Vorstandsmitglieder sind der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul Jürgen Porr, Dr. Hans Klein (Vorsitzender des Hermannstädter Forums) und Dr. Klaus Fabritius (Vorsitzender des Regionalforums Altreich). Der Beschluss der Stiftungsgründung erfolgte einstimmig.

