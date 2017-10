Wahlen in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien: Briefwahl ist möglich

Alle zwei Jahre werden turnusgemäß die Presbyterien, Kirchenräte, Gemeindevertretungen und Bezirkskirchenversammlungen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien erneuert. Die Wahl durch die Gemeindeversammlung (also durch alle wahlberechtigten Mitglieder einer Kirchengemeinde) ist für den 12. November 2017 anberaumt. Einzelne Termine können verschoben werden.

Erstmalig ist bei der Wahl der Gemeindeversammlung auch Briefwahl möglich. Damit zieht die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien die administrativen Konsequenzen, die sich aus der Einführung der doppelten Mitgliedschaft ergeben. Die vollen Gemeindeglieder haben dabei Wahlrecht, unabhängig ob sie vor Ort oder im Ausland wohnen. Für die Mitglieder im Sonderstatus gilt dieses nicht. Ebenfalls sind alle vollen Gemeindeglieder wählbar, sofern sie als Kandidaten aufgestellt werden.Die Briefwahl und das ganze Verfahren hat das Landeskonsistorium beschlossen und unter Zl. 586/2016 veröffentlicht. Dabei bezieht sich die Briefwahl nur auf die Wahl durch die Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung, Kirchenrat, Abgeordnete in die Bezirkskirchenversammlung) und nicht auf die durch die Gemeindevertretung (für Kurator und Presbyterium). Zur Teilnahme an der Briefwahl ist ein vom entsprechenden Pfarramt ausgestellter Wahlschein notwendig. Eine große Beteiligung ist natürlich sinnvoll, da nur dann die Gewählten die Gemeinden wirklich repräsentativ sind.Die Bekanntmachung dieser Art der Wahl obliegt den einzelnen Pfarrämtern, gerne gibt auch das Referat für institutionelle Kooperation Auskunft über die Bedingungen oder schickt auf Anfrage den entsprechenden Erlass an Interessierte, E-Mail: ekr@siebenbuerger.de.

Stefan Cosoroaba