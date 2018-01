20. Januar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Neujahrsempfang im Bischofspalais

Hermannstadt – Beim traditionellen Neujahrsempfang kündigte Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, 2018 als „Jahr der evangelischen Freiheit“ an. Damit greife die Kirche ein Thema der Reformation auf, das in der heutigen politischen und gesellschaftlichen Situation in Rumänien und Europa vermehrt Gestalt annehmen kann, ja erforderlich sei, so der Bischof.

Das Motto geht zurück auf eine der wichtigsten Schriften des Reformers Martin Luther: „Von der Freiheit eines Christenmenschen" (1520). Landeskirchenkurator Friedrich Philippi lobte das vorbildlich organisierte Sachsentreffen und den gut geplanten Kirchentag in Kronstadt. Als wichtiges Ereignis erinnerte er an die kirchlichen Wahlen, die Ende 2017 stattfanden. Gewählt wurden die Hälfte der Gemeindevertretungen und Presbyterien, die Kuratoren der eigenständigen Gemeinden sowie die Kirchenräte und Ansprechpersonen der größeren Diasporagemeinden. In den drei größten Kirchengemeinden (Hermannstadt, Kronstadt und Bukarest) wurden die Kuratorenämter neu besetzt. In einigen Gemeinden sei es zu Einsprüchen und regen Auseinandersetzungen über bestimmte Punkte der Wahlvorschrift gekommen. Um diese Punkte für alle Beteiligten unmissverständlich darzustellen, plädierte Philippi für eine Novellierung der Wahlvorschrift. NM

Schlagwörter: Neujahrsempfang, Hermannstadt, Evangelische Kirche

