Partei „Rumänien Gemeinsam“ gegründet

Bukarest – „Mișcarea România Impreuna RO+“ („Bewegung Rumänien Gemeinsam RO+”) nennt sich die neue Partei, deren Gründung der ehemalige Premierminister Dacian Cioloș bereits im Dezember 2017 angekündigt hatte. Nun wurde die amtliche Eintragung vor Gericht beantragt, wie dieser am 30. März in einer Pressekonferenz mitteilte.

Die neue Partei gibt als ethischen Code vor allem Werte wie Ehrlichkeit und Transparenz an, will Chancengleichheit und fairen Wettbewerb fördern und den Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption antreten. Auf der Webseite www.romaniaimpreuna.ro erklärt Cioloș, der bereits die Bürgerbewegung „Romania 100“ initiiert hatte, die Gründung einer politischen Partei: Rumänien riskiere derzeit, die demokratische Zone zu verlassen. Eine dominierende politische Gruppierung versuche, die Macht an sich zu reißen und die Gewaltentrennung im Staat zu brechen. Veränderung, so Cioloș weiter, geschehe jedoch nur mit soliden Werten, Professionalität und Arbeit, nicht mit reißerischen Diskursen, Nepotismus und dienernden Ja-Sagern. Zu den Gründungsmitgliedern der neuen Partei gehört der ehemalige Gesundheitsminister Vlad Voiculescu, der mit dem Aufruf „Bleibt im Land, wir bauen gemeinsam eine Zukunft auf“ für Unterstützer wirbt. Schon zwei Tage später gingen 17000 Anträge auf Parteimitgliedschaft ein, 30000 meldeten sich als Unterstützer, berichtet Ziare.com. Cioloș habe Staatspräsident Klaus Johannis bereits indirekt Unterstützung für ein zweites Mandat signalisiert: „Sicher weiß Präsident Johannis, dass er mit meiner Unterstützung rechnen kann, wenn er wie bisher weitermacht. Er ist ein Mensch, in den ich Vertrauen habe und der viel für Rumänien getan hat.“

NM