



12. November 2025

Staatsminister Krichbaum zu Besuch in Rumänien

Bukarest – Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, besuchte vom 30. Oktober bis 3. November Rumänien. Dabei führte er Gespräche mit Premierminister Ilie Bolojan und Außenministerin Oana Toiu, mit der Staatssekretärin für Europa im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Clara Staicu, sowie mit weiteren hochrangigen Vertretern aus Regierung und Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Im Fokus der Treffen standen laut Radio România Internaţional bilaterale Angelegenheiten sowie europapolitische Themen wie die EU-Erweiterung, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung.

Von links: Staatsminister Gunther Krichbaum und Botschafterin Angela Ganninger wurden von Außenministerin Oana Toiu und Premierminister Ilie Bolojan im Victoria-Palast in Bukarest empfangen. Foto: Rumänische Regierung (www.gov.ro) „Deutschland und Rumänien arbeiten in Zeiten großer Herausforderungen in EU und NATO vertrauensvoll zusammen. Wir wollen auch unsere wirtschaftliche Kooperation noch weiter vertiefen, zum Beispiel in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung und Energieversorgung“, hatte Krichbaum vor Reiseantritt erklärt.



Die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, Angela Ganninger, betonte anlässlich des Rumänien-Besuchs des CDU-Politikers: „Es freut mich, dass kurz nach dem Besuch des Außenministers jetzt auch der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt nach Rumänien kommt. Der Besuch ist Ausdruck unserer engen und vertrauensvollen Partnerschaft, die getragen wird von gemeinsamen Werten, einem engen Austausch zu europapolitischen Fragen, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Kooperation."

Schlagwörter: Politik, deutsch-rumänische Beziehungen, EU

