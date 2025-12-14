



14. Dezember 2025

BdV-Präsidium im Austausch mit dem Bundespräsidenten

Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen (BdV) ist am 17. November zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin zusammengetroffen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) im Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, auf Schloss Bellevue. Foto: Marc-Pawel Halatsch BdV-Präsident Stephan Mayer MdB dankte für die Einladung und bezeichnete den Austausch als „großartigen Glanzpunkt“ gleich zu Beginn seiner Amtszeit. Er würdigte zugleich seinen Amtsvorgänger Dr. Bernd Fabritius, auf dessen Initiative das Treffen zurückging und der ebenfalls an der Begegnung teilnahm. Stephan Mayer unterstrich die Bedeutung des Verbandes als zukunftsorientierte Stimme: „Der BdV ist ein Verband, der Verständigung lebt – ein Verband der Zukunft.“



Die Präsidiumsmitglieder stellten im Gespräch aktuelle Anliegen und Entwicklungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, in der Bildungs- und Kulturarbeit sowie in der Aussiedler- und Minderheitenpolitik vor. Berichte über Begegnungsreisen, über Herausforderungen in den Herkunftsregionen und über die Entwicklungen seit der Wiedervereinigung zeichneten ein facettenreiches Bild der heutigen Verbandsarbeit. Der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, konnte dabei in seiner Funktion als Präsidiumsmitglied des BdV den Verband kurz vorstellen. Den Fokus legte Lehni dabei auf die erfolgreiche Jugendarbeit der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und auf die hervorragende Zusammenarbeit mit den heimatverbliebenen Landsleuten.



