Honterus-Druckerei soll an Stiftung übergehen

Hermannstadt – Auf der ordentlichen Sitzung des Vorstands des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 16. März informierten Rechtsanwalt Dr. Dan Virgil Pascu und Geschäftsführer Benjamin Jósza über die in der Frage der Gründung einer Stiftung als Trägerin der Honterus-Druckerei erzielten Fortschritte.

An der vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul Jürgen Porr geleiteten Sitzung nahmen die Vertreter aller fünf Regionalforen, der Ehrenvorsitzende Dr. Paul Philippi, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ und Unterstaatssekretärin im Departement für interethnische Beziehungen Christiane Gertrud Cosmatu teil. Beschlossen wurde, die bisherigen Bemühungen fortzusetzen. Die Notwendigkeit einer Stiftung als Trägerin der Honterus-Druckerei und eventuell der



Die Konstituierung eines Trägers für die Honterus-Druckerei war nötig geworden, weil das DFDR, bisher alleiniger Gesellschafter der Honterus-GmbH, als gemeinnützige Organisation keine Wirtschaftstätigkeiten ausüben darf. Die Honterus-Druckerei war 1994 aus Mitteln des Bundesinnenministeriums gegründet worden, als Gesellschafter fungierten damals die rumäniendeutschen Landsmannschaften in Deutschland. Nach einer Satzungsänderung 2010 wurde das DFDR alleiniger Gesellschafter, zum Repräsentanten des DFDR-Vorstandes für die Beziehungen zu der Druckerei wurde Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter gewählt, Professor an der Lucian Blaga-Universität Hermannstadt, heute Vorsitzender des Hermannstädter Forums. Inzwischen gilt das Unternehmen mit Druckaufträgen aus deutschsprachigen und anderen Ländern und einem hauseigenen Verlag als Spitzenbetrieb seiner Branche in Rumänien.

