Parlamentswahl in Rumänien: Wahlempfehlung für Ovidiu Ganţ und die Forumsliste

Kurz vor der Parlamentswahl in Rumänien am 1. Dezember empfiehlt der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, die Wahl der Kandidaten des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien mit dem Abgeordneten Ovidiu Ganţ an der Spitze. Der Parlamentarier der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament wurde kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ovidiu Ganț

Wahlempfehlung für die Kandidaten des Deutschen Forums

Zur Wahl als Spitzenkandidat des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) bei der Parlamentswahl in Rumänien am 1. Dezember 2024 stellt sich erneut der langjährige Abgeordnete Ovidiu Ganţ, zu dem der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland besonders gute Beziehungen pflegt. Ganţ setzt sich seit vielen Jahren im rumänischen Parlament erfolgreich für die Belange der deutschen Minderheit in Rumänien ein. Auch wir ausgesiedelte Siebenbürger Sachsen sind dem Abgeordneten Ganţ für seinen Einsatz dankbar. Seinem Engagement und seiner Beharrlichkeit ist es mit zu verdanken, dass auch die Kinder von ehemaligen Russlanddeportierten in den Genuss einer Entschädigung durch den rumänischen Staat kommen (Gesetze 130 und 232/2020). Dafür hat der Verband beim diesjährigen Heimattag Ovidiu Ganţ mit dem Großen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet.Die Liste der Kandidaten des DFDR wird durch Thomas Șindilariu, Andrea Rost und Christine Manta-Klemens vervollständigt.In der Bundesvorstandssitzung vom 2. November in Stuttgart wurde folgende Wahlempfehlung einstimmig beschlossen: „Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland begrüßt und unterstützt die Kandidaten unseres Partnerverbandes, des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), für die Parlamentswahl in Rumänien am 1. Dezember 2024. Alle Landsleute, die noch die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen und an der Parlamentswahl teilnehmen, werden aufgerufen, für die Forumskandidaten zu stimmen.“Wer seinen Stempel auf den Wahlzettel für das Deutsche Forum setzen möchte, macht dieses im Feld, in dem die rumänische Bezeichnung des Forums „Forumul Democrat al Germanilor din România“ und die Namen der vier Kandidaten vermerkt sind. Die Kandidaten des Forums können nur bei der Stimmabgabe für die Abgeordnetenkammer des rumänischen Parlaments gewählt werden. Unser Partnerverband dankt jetzt schon für die Stimmabgabe.

Ganţ will deutsch-rumänische Beziehungen stärken

Bundesverdienstkreuz für DFDR-Abgeordneten Ganţ

Buch über politische Arbeit

Ovidiu Ganţ hat bei einer Pressekonferenz am 5. November im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt die Absicht bekräftigt, „unsere bewährte Politik“ weiterzuführen“. Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) berichtete, zeigte sich der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien zuversichtlich, die notwendigen Stimmen für ein neues Mandat problemlos erhalten zu können. „Wir werden auch auf parlamentarischer Ebene die gleiche Politik wie bis jetzt weiterführen“, erklärte Ganţ. Das bedeute, im Inland Rumänien als multiethnischen und multikonfessionellen Staat weiterhin zu unterstützen und zu fördern, wobei in der Auslandspolitik der proeuropäische Weg die einzige nachhaltige Option für Rumänien bleibe. Überdies will sich der Abgeordnete für die deutsch-rumänischen Beziehungen auf allen Ebenen, politisch, wirtschaftlich und kulturell, verstärkt einsetzen: „Ich werde mich weiterhin bemühen, die Beziehungen zu Deutschland, diesem wichtigen wirtschaftlichen und strategischem Partner, zu fördern und zu entwickeln.“ In seinem nächsten, dem dann sechsten Mandat will der Abgeordnete insbesondere den deutschsprachigen Unterricht in den Fokus nehmen, der unter verstärktem Lehrermangel leide. Aus den deutschsprachigen Schulen würden genügend Absolventen als Lehrkräfte in Frage kommen, doch würden diese während ihrer universitären Bildungslaufbahn hierzu nicht ausreichend motiviert. Problematisch sei neben der Vergütung der Lehrkräfte auch die mit dem Beruf verbundene Bürokratie, zudem das mangelnde Interesse des Bildungssystems an der Ausbildung von Lehrkräften. Als weitere wichtige Vorhaben nannte Ovidiu Ganţ laut ADZ die Sicherung des Kulturerbes, die Unterstützung der von der Minderheit betriebenen Sozialeinrichtungen sowie die Überprüfung der Exekutive in der Umsetzung der von der Legislative verabschiedeten Gesetze und Vorhaben.Ovidiu Ganţ ist von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden für seine herausragenden Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen, die Förderung der deutschen Minderheit und des deutschsprachigen Bildungswesens in Rumänien. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest Dr. Peer Gebauer überreichte dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament die Auszeichnung am 31. Oktober in Temeswar. An dem Festakt im „Karl Singer“-Saal des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, darunter Silviu Vexler, Abgeordneter der jüdischen Minderheit im rumänischen Parlament, und der Bürgermeister von Temeswar Dominic Fritz, so die ADZ Botschafter Peer Gebauer hob in seiner Rede die besonderen Verdienste von Ovidiu Ganţ hervor. „Wir ehren heute eine Persönlichkeit, die seit Jahrzehnten wie eigentlich kein anderer für die Stärkung der deutsch-rumänischen Beziehungen und Freundschaft aktiv ist, sich dafür einsetzt und sowohl mit Deutschland als auch mit Rumänien persönlich stark verbunden ist“.Ovidiu Ganţ bedankte sich in seiner Rede bei all jenen, die ihm zur Seite gestanden hätten, nicht zuletzt bei seiner Frau und seinen Kindern, die im Laufe der Jahre mit seiner Abwesenheit zurechtkommen mussten, und führte aus: „Diese Auszeichnung ist die Würdigung der Tätigkeit der deutschen Minderheit in Rumänien, deren Stellvertreter ich bin, aber dahinter steckt eine großartige Teamleistung. Alle Kollegen in den deutschen Foren unterstützen diese Arbeit, folglich ist es eine Anerkennung für uns alle als Minderheit, in einer Zeit, in der die Minderheiten im Allgemeinen es nicht besonders gut haben“. Die deutsche Minderheit in Rumänien habe eine besondere Rolle im Zentrum des politischen Spektrums „Bedingt durch unsere Neutralität können wir quasi, bis auf extremistische Parteien, mit jedem reden, und das war mein politisches Credo in der Politik, mit jedem reden zu können, zugunsten der gesamten rumänischen Gesellschaft.“Der feierlichen Vergabe des Großen Verdienstkreuzes folgte die Vorstellung des Buchs „Ovidiu Ganţ – Zwei Jahrzehnte im Parlament“ von Siegfried Thiel, Chefredakteur der Banater Zeitung Seit zwei Jahrzehnten ist Ovidiu Ganţ als gewählter Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) Mitglied im rumänischen Abgeordnetenhaus. 2024 tritt er wieder an und wird auf Platz 1 der Kandidatenliste des Forums gewiss wieder in die Abgeordnetenkammer einziehen. Bei einer Veranstaltung am 19. Oktober im Bukarester Kulturhaus „Friedrich Schiller“ stellte Ganţ ein neues Buch vor, das seine Arbeit als Abgeordneter dokumentiert: „Ovidiu Ganţ – Zwei Jahrzehnte im Parlament“ von Siegfried Thiel. Die ADZ berichtete. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung sei nicht zufällig gewählt, erklärte Ganţ, das Erscheinen des Buches wolle er dazu nutzen, um im Vorfeld der Parlamentswahlen am 1. Dezember an vielen Orten im Lande für seine Arbeit und Positionen zu werben. Die Publikation setzt sich zusammen aus ausgewählten parlamentarischen Agenden des Abgeordneten, die teilweise mit anderen dazu passenden Beiträgen, etwa Zeitungsartikeln aus der Zeit, unterfüttert und mit Fotos illustriert wurden, erläuterte Siegfried Thiel. In seiner Zusammenfassung im Schillerhaus erwähnte Ganţ Schwerpunkte, Highlights und Erfolge seiner Tätigkeit. Nach einigen Fragen aus dem Publikum wurden die von ihm signierten Bücher ausgeteilt. Siegfried Thiels kompakte Zusammenstellung von Zeugnissen aus zwei Jahrzehnten im Parlament ist im Artpress Verlag Temeswar erschienen und wird kostenlos verteilt.

