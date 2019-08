3. August 2019 Druckansicht

Michelsberger Spaziergänge

In der evangelischen Kirche von Michelsberg am Dorfhauptplatz zwischen Obsthängen und dem Aufgang zur gleichnamigen Burg begann am 21. Juli die diesjährige Auflage der Konzertreihe „Michelsberger Spaziergänge“.

In Zusammenarbeit mit der lokalen evangelischen Kirchengemeinde laden Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland an sechs Sonntagen im Juli und August um jeweils 17.00 Uhr zu einem Kammerkonzert einstündiger Dauer ein.



Termine: „Codex" am 4. August, „Cantate Domino" am 11. August, „Flauto Dolce" am 18. August, Abschlusskonzert am 25. August mit dem Trio „Aventd'anches". Weitere Informationen auf www.michelsberger-spaziergaenge.evang.ro

Schlagwörter: Michelsberg, Kulturprogramm, Siebenbürgen

