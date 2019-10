Michael Schmidt Stiftung spendet erneut Lehrmaterialien

Bukarest – Auch in diesem Jahr wurde die Tradition fortgesetzt, didaktisches Material und Lernspiele an Schulen mit Abteilungen in deutscher Unterrichtssprache zu vergeben, um die Attraktivität des Deutschlernens zu erhöhen, ließ die Michael Schmidt Stiftung in einem Pressekommuniqué vom 11. Oktober wissen.

Im letzten Jahr erfreuten sich über 140 Schüler aus drei Bildungseinrichtungen dieser Maßnahme. In diesem Jahr wurde sie auf neun Schulen in Siebenbürgen erweitert, darunter das Joseph Haltrich Lyzeum in Schäßburg, das Friedrich Schiller Gymnasium in Neumarkt am Mieresch, das Nationalkolleg Doamna Stanca in Fogarasch, die Gymnasien Nr. 12 und Nr. 15 in Kronstadt und das Gymnasium in Reps, das Lyzeum Timotei Cipariu in Elisabethstadt (Dumbrăveni), die Grundschule Neudorf bei Schäßburg (Nou Săsesc) und das Gymnasium Augustin Maior in Sächsisch-Regen.Durch moderne, praktische und interaktive Unterrichtsmaterialien soll auf lokalem wie nationalem Niveau das Interesse der Schüler am Lernen geweckt und der Unterricht für Lehrer erleichtert werden, so die Stiftung. Das Projekt wurde realisiert mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung durch das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München.

NM