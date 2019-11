4. November 2019 Druckansicht

25-jähriges Jubiläum des Vereins NOWERO

Reps – Am 12. Oktober feierte der Verein NOWERO in Reps sein 25-jähriges Jubiläum. An der Festveranstaltung im Kulturhaus, die mit einem ökumenischen Gottesdienst in der ev. Kirche begann, nahmen Vertreter der deutschen und rumänischen Partnerorganisationen, der Lokalbehörden, der Kirche und der Bürgermeister von Reps teil. NOWERO steht für NOrdrhein-WEstfalen-România.

Die Gründung basiert auf einer Idee von Karl Hellwig 1994, ein Kinderheim für Mädchen einzurichten, die 1998 mithilfe von deutschen Partnervereinen umgesetzt werden konnte. Seither betreut Hellwig den Verein als Geschäftsführer, die Leitung des Kinderheims Casa Ioana oblag seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau Ioana Hellwig. Vereinsvorsitzender ist Pompiliu Comăniciu.



Bald kamen jedoch weitere Aktivitäten hinzu: Neben vielen Hilfsaktionen und Hilfstransporten aus Deutschland zählen hierzu die Gründung des Altersheims Schweischer, die Unterstützung von Behinderten in Reps und Umgebung, die Aktion Essen auf Rädern, ein Ärztehaus, die Ausstattung der Feuerwehr in Reps und Hoghiz, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung der dualen Berufsausbildung.



Schlagwörter: Soziales, Reps, Altenheim, Hilfsprojekt, Nordrhein-Westfalen

