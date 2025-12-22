



22. Dezember 2025

Weihnachtsgruß der Landesgruppe NRW

Ein erneut ereignisreiches Jahr 2025 geht in wenigen Tagen zu Ende. Wir dürfen dankbar zurückblicken auf das, was in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen alles in diesen letzten zwölf Monaten passiert ist. Zahlreiche Veranstaltungen auf Landesebene, vor allem aber in den Kreisgruppen haben unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft im Land weiter gestärkt. Gemeinsam halten wir die Fahne der Siebenbürger Sachsen hoch, und das mit großem ehrenamtlichem Einsatz.





Auf Landesebene hatten wir dieses Jahr keine große Veranstaltung, jedoch mehrere kleinere kulturelle Ereignisse. Zuerst erinnerten wir an den Beginn der Deportation in die Sowjetunion vor 80 Jahren mit den Erinnerungen von Augustine Bretz, vorgetragen von ihrem Sohn Heinz Bretz. Vom Tanzseminar des Landesjugendreferates über die Lesung mit der Krimi-Autorin Lioba Werrelmann bis hin zum musikalisch-literarischen Salon „Carl Filtsch und Franz Liszt – zwei Wunderkinder“ waren durchwegs sehr gelungene Veranstaltungen dabei.



Das Jahr 2026 wirft seine Schatten voraus: Es ist das Jahr, in dem wir den 75. Geburtstag der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen feiern werden. Die große Feier findet am 10. Oktober 2026 in der Flora Köln statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor, weitere Informationen folgen rechtzeitig in dieser Zeitung. Aber auch andere Veranstaltungen sind in Planung, lassen Sie sich überraschen.



Den Verantwortlichen und Aktiven in den Kreisgruppen und im Landesvorstand danke ich ganz herzlich, dass sie weiterhin für den Verband tätig sind und sich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Eine Genugtuung ist dann für jeden Organisator, wenn unsere Veranstaltungen auch dankbar von den Mitgliedern angenommen werden.



