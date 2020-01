28. Januar 2020 Druckansicht

Kein Eishotel wegen Klimawandel

Hermannstadt – Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr am Bulea See kein Eishotel und wahrscheinlich auch keine Eiskirche geben. Der Manager der dortigen touristischen Anlage, Arnold Klingeis, erklärte dies mit den Folgen des Klimawandels, der die Wetterbedingungen in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verändert habe und „unglaublich schnell“ fortschreite.

Stattdessen baut man derzeit an einer neuen Idee, einem Iglu-Dorf aus Schnee. Die Struktur steht bereits, aktuell wird mit der Inneneinrichtung fortgefahren, die ebenfalls großteils aus Schnee gestaltet wird. Das von Bildhauer Eugen Petri geleitete Projekt sieht fünf Iglus mit gemeinsamem Eingangsbereich, Bar und Restaurant vor. Sollte sich der Winter im Februar doch noch einstellen, so Klingeis, wolle man zumindest die Eiskirche errichten und wie üblich die Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften einladen, sie zu weihen. NM

Schlagwörter: Eishotel, Bulea

