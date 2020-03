14. März 2020 Druckansicht

15 Fälle von Coronavirus in Rumänien

Bukarest – Bis zum 8. März wurden in Rumänien insgesamt 15 Fälle von Covid-19 bestätigt, davon gelten fünf bereits als geheilt. Die übrigen werden in medizinischen Einrichtungen in Bukarest, Temeswar, Klausenburg, Jassy und Craiova behandelt.

Ein noch unbestätigter Verdachtsfall wurde aus Bukarest gemeldet. Weil sich die Zahl der Fälle am Wochenende vom 7. auf den 8. März praktisch verdoppelt hatte, wurden weitere Vorsichtmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Virus getroffen. Innenminister Marcel Vela ließ alle Flüge von und nach Italien zwischen dem 9. und 23. März suspendieren. Der Leiter der Notfallabteilung, Raed Arafat, teilte mit, für einen Monat lang dürften keine Veranstaltungen mit über tausend Personen stattfinden. Schulen, in denen mindestens ein Fall von Covid-19 aufgetreten sei, würden geschlossen. In Krankenhäusern werden keine Besucher, Praktikanten und Studenten der Medizin oder Pharmazie mehr zugelassen, außer Volontäre. Derzeit befinden sich elf Personen in institutionalisierter Quarantäne und 12877 in häuslicher Isolation. Zu 14-tägiger häuslicher Isolation werden alle Einreisenden aus dem Iran, Südkorea, China und Italien verpflichtet. NM

Schlagwörter: Rumänien, Corona

