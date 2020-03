Hermannstädter Kandidaten für die Kommunalwahlen

Hermannstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Hermannstadt hat seine Kandidatenliste für die Kommunalwahlen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Für das Bürgermeisteramt tritt erneut Astrid Fodor an, der gute Chancen eingeräumt werden, wiedergewählt zu werden.

Für den Vorsitz des Kreisrats wurde Gabriel Tischer, Vorsitzender des Verwaltungsrats des Flughafens Hermannstadt, nominiert. Als Bürgermeister in Heltau kandidiert Robert Krafft, Manager der BMW-Filiale in Hermannstadt. In Freck tritt der derzeitige Vizebürgermeister Vasile Gavril für das Amt des Bürgermeisters an. Die Kommunalwahlen finden voraussichtlich amstatt, nachdem als Termin zunächst der 14. Juni angedacht war. Bis dann hofft Premierminister Ludovic Orban, dass die Covid-19 Krise überwunden sein wird.

NM