Brukenthals Grab in ­Stadtpfarrkirche gefunden

Hermannstadt – Im Rahmen der seit März 2018 stattfindenden Renovierungsarbeiten in der evangelischen Stadtpfarrkirche wurde eine Grabstätte entdeckt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Sarg des Barons Samuel von Brukenthal beherbergt.

Das Grab liegt zentral an der Kreuzung zwischen Haupt- und Seitenschiffen. Auf eine forensische Untersuchung der Gebeine soll verzichtet werden, so die Kirchenleitung, doch will man die Stelle durch eine farblich abgehobene Bodenplatte hervorheben. Des Weiteren wurde in unmittelbarer Nähe die Grabplatte des Hermannstädter Bürgermeisters Mathias Armbruster aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Archäologische Ausgrabungen legen weiterhin eine Tieferlegung des Fußbodens um 26 Zentimeter nahe, was vom Auftraggeber, der Kirchengemeinde, bereits befürwortet wurde. Die mit 21 Millionen Lei veranschlagten Renovierungsarbeiten an der Kirche sollen noch bis Frühling 2021 andauern. Bis dato sind etwa die Hälfte der geplanten Arbeiten abgeschlossen.

NM