Die Kulturwoche Haferland findet online statt

Luftbildaufnahme der Kirchenburg und der Begegnungsstätte „Casa Kraus“ in Deutsch-Kreuz, zentrale Veranstaltungsorte der Kulturwoche Haferland. Foto: Călin Stan

Logo der Kulturwoche Haferland 2020.

Die achte Ausgabe der Kulturwoche Haferland wird in folgenden Ortschaften ausgerichtet: Arkeden, Klosdorf, Ham­ru- den, Reps, Keisd, Deutsch-Kreuz, Bodendorf, Meschendorf und Deutsch-Weißkirch. Die Aktivitäten sind so konzipiert, dass die von den Behörden auferlegte soziale Distanzierung eingehalten wird. Das Programm beinhaltet Orgel- und klassische Musikkonzerte sowie Workshops für die Kleinen (siehe Programm weiter weiter unten).Unter dem Leitwort „Die Tradition geht weiter“ soll das Festival auch den Tourismus in der Region während und nach der Kulturwoche fördern. Die Besucher sind dabei eingeladen, die sächsischen Traditionen und Bräuche zu entdecken und sich an den Initiativen zu erfreuen, die die Unternehmer und Mitglieder der lokalen Gemeinschaft zwecks Wiederbelebung des Haferlandes entwickeln. Zudem bietet das Festival eine Plattform für junge Künstler, die die sächsische Kultur weiterführen.„Die Kulturwoche Haferland ist eines unserer Herzprojekte. Im Jahre des zehnjährigen Jubiläums der M & V Stiftung stehen wir vor der Herausforderung, eine atypische Ausgabe des Festivals zu organisieren. Es werden bestimmt weniger Touristen am gleichen Ort und zum gleichen Zeitpunkt zusammenkommen, aber wir wollen die Besuche in der Haferlandregion während des gesamten Jahres fördern. Die sächsischen Dörfer des Haferlandes wurden in den letzten Jahren wiederbelebt, und wir sind stolz darauf, diese Entwicklung gefördert zu haben. Wir sehen uns in der Pflicht, diese Tradition weiterzuführen, und wir setzen uns dafür ein, dass die Veranstaltungen unter Bedingungen von maximaler Sicherheit stattfinden“, erklärt Michael Schmidt, Vorsitzender der M & V Schmidt Stiftung und einer der Gründer des Festivals. Der neue Name der Stiftung trägt dem Umstand Rechnung, dass sich Veronica Schmidt, die Gattin des Unternehmers Michael Schmidt, immer stärker in die Stiftung einbringt.An den sieben Ausgaben der Kulturwoche Haferland wurden insgesamt 25000 Gäste verzeichnet. Mit Blick auf die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften werden die Organisatoren die Anzahl der Gäste beschränken müssen und laden die Gäste ein, das Haferland während des ganzen Jahres zu besuchen. Das Festival hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Zahl der Touristen in der Region in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist.Die Veranstalter des Festivals, die M & V Schmidt Stiftung, die Tabaluga Stiftung, zusammen mit der Mihai Eminescu Trust Stiftung, der Adept Stiftung, der Frauennachbarschaft aus Keisd, dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Nowero Gesellschaft Reps und dem Bürgermeisteramt Reps, haben es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur die sächsischen Dörfer, sondern auch andere Initiativen zur Weiterführung der siebenbürgisch-sächsischen Traditionen zu fördern.Die M & V Schmidt Stiftung verfolgt als Hauptziele die Erhaltung des sächsischen Kulturerbes und die Entwicklung von Bildungsprojekten zur Förderung der deutschen Sprache in Rumänien. Zu den Projekten, die die Stiftung in den letzten zehn Jahren durchgeführt hat, zählen die Haferland-Kulturwoche, das Stipendienprogramm „Deutsch hat Klasse“ für junge DeutschlehrerInnen, die Finanzierung des Dokumentarfilmes „Orgeln in Siebenbürgen. Eine Reise zu den Wurzeln“, der originalgetreue Wiederaufbau des Pfarrhauses in Deutsch-Kreuz, die Herausgabe der Bücher „Deutsch-Kreuz. Geschichte, Geschichten und Leben eines siebenbürgisch-sächsischen Dorfes“ und „Zwischen den Welten. Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben erzählen“ der Schriftstellerin Ruxandra Hurezean, die in rumänischer Sprache und deutscher Übersetzung erschienen sind. Zudem wurden kulturelle Partnerschaften mit renommierten Veranstaltungen wie SoNoRo Conac und dem Internationalen Theaterfestival in Hermannstadt eingegangen sowie das After-School-Programm für Kinder in siebenbürgisch-sächsischen Dörfern sowie humanitäre Aktionen für benachteiligte Menschen durchgeführt. Seit 2017 setzt die Stiftung zahlreiche Ressourcen zur Unterstützung der Kinder in den lokalen Gemeinschaften ein und entwickelt Bildungsprojekte, um den Schulabbruch zu verhindern und die langfristige Leistung der Schüler zu verbessern.

S.B.

Das Programm der Kulturwoche Haferland 2020

Dieser Artikel wurde am 16. Juli 2020 um 11.16 Uhr aktualisiert. Wir verweisen auf die Siebenbürgische Zeitung Online vom 16. Juli 2020

11.00-15.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Kulturwoche Haferland: Konzert – Mihai Eminescu Trust (MET), Brunch – traditionelles Essen, Film über erfolgreiche Unternehmer (20 Jahre MET)16.00-19.00 Uhr: Kaffeekränzchen, Musik & Tanz – Dominic Boutique10.00 Uhr: Deutsch-rumänischer Gottesdienst, Pfarrer Danielis Mare, musikalische Begleitung: Paul Cristian (Orgel)11.00 Uhr: Orgelkonzert mit Paul Cristian und Elena Cristian (Violine)12.00-13.00 Uhr: Musikalisches Mittagsessen – Ibolya Sucaciu (Klavier)14.00-16.00 Uhr: Fahrradtour – Keisd15.00-18.00 Uhr: Messe mit traditionellen Produkten17.00-19.00 Uhr: Warme Mahlzeit18.00-18.30 Uhr: Orgelkonzert11.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirchenburg12.00 Uhr: Ansprachen der Ehrengäste13.00 Uhr: Mittagsessen14.00-17.00 Uhr: Buchvorstellung Ruxandra Hurezean, Konzert, Blasmusik, Volkstänze10.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirchenburg11.00-12.00 Uhr: Brunch13.00-15.00 Uhr: Rundtischgespräch zum Thema Traditionen der Minderheiten16.00-17.00 Uhr: Deutsch-rumänischer Gottesdienst, Pfarrer Danielis Mare17.00-19.00 Uhr: Konzert junge Talente, Mihnea Bildea (Klarinette, Prof. Virgil Pop), Istvan Ceryak (Musikabsolvent Budapest), Victor Gozop (Klavier, Prof. Paul Mustaţă) Paul und Elena Cristian (Klavier und Violine)10.00-11.00 Uhr: Brunch und Ausstellung sächsischer Trachten und Fotoausstellung über die Entwicklung sächsischen Brauchtums11.00-12.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirchenburg und Orgelkonzert12.00-13.00 Uhr: Mittagessen mit traditionellen Gerichten (im Kirchgarten)13.00-17.00 Uhr: Orgelkonzert, Gemäldeausstellung (Deutsch-Weißkirch Nr. 8), Klavierkonzert (Nr. 161), Brunch (Nr. 32 und 75)