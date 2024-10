14. Oktober 2024

Empfang beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt

Am Abend des ersten Tages (2. August) des Großen Sachsentreffens luden die M&V Schmidt Stiftung und das Siebenbürgenforum zu einem Empfang in den Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt ein. Stiftungsvorsitzender Michael Schmidt und Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, begrüßten unter den Gästen Vertreter aus Politik, Verbänden und Kirche, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, den Astronauten Ulrich Walter und den Musiker Peter Maffay, der ebenso wie der ehemalige britische Botschafter in Bukarest, Andrew Noble, Vorstandsmitglied der M&V Schmidt Stiftung, herzliche Grußworte an die Anwesenden richtete. Moderiert wurde der Empfang von der Fernsehjournalistin Christel Ungar.





Dr. Petra Loibl wurde eingeladen, die Schirmherrschaft des Siebenbürgerballs vom 25. Januar 2025 in München zu übernehmen. Werner Kloos würdigte zudem Michael Schmidt als vielseitig engagierten Förderer unserer Gemeinschaft und schenkte ihm als bleibende Erinnerung ein goldenes Siebenbürger Wappen. Den festlichen Rahmen nutzte Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbands Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, um ein Grußwort zu sprechen und vier Politikern je eine Gastmitgliedschaft des Verbandes zu schenken: Bayerns Europaminister Eric Beißwenger, der bayerischen Aussiedlerbeauftragten Dr. Petra Loibl sowie den Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries, Vorsitzender der CDU/CSU-Arbeitsgruppe „Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten“ des Deutschen Bundestags, und Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Werner Kloos überreichte Eric Beißwenger ein sächsisches Hemd und sagte, er würde sich freuen, wenn der Minister es bei der 75-jährigen Jubiläumsfeier des Landesverbands Bayern in Nürnberg, zu der er herzlich eingeladen sei, oder bei anderen siebenbürgischen Festlichkeiten tragen würde.Dr. Petra Loibl wurde eingeladen, die Schirmherrschaft des Siebenbürgerballs vom 25. Januar 2025 in München zu übernehmen. Werner Kloos würdigte zudem Michael Schmidt als vielseitig engagierten Förderer unserer Gemeinschaft und schenkte ihm als bleibende Erinnerung ein goldenes Siebenbürger Wappen. S. B.

Schlagwörter: Sachsentreffen 2024, M & V Schmidt Stiftung, Werner Kloos

