Zu einer Adventsfeier hatte Werner Kloos, Stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die Tänzerinnen und Tänzer der Projekttanzgruppe Haferland nach Ingolstadt eingeladen.

Adventsfeier der Projekttanzgruppe Haferland in Ingolstadt. Foto: privat

Schnell füllte sich am 30. November das weihnachtlich geschmückte Vereinsheim und es konnte mit Kaffee, Baumstriezel und selbst gebackenem Kuchen gestartet werden. Die Mitglieder der Projekttanzgruppe – es sind Tänzer aus verschiedenen Kreisgruppen – können wieder auf ein erfolgreiches, bereits drittes, Jahr zurückblicken. Die Gruppe wurde auf Initiative von Michael Schmidt, Gründer der Michael und Veronica Schmidt Stiftung, und Werner Kloos gegründet und findet großen Anklang – nicht nur während der Haferlandwoche. So wurden auch im abgelaufenen Jahr in vielen Ortschaften in Siebenbürgen siebenbürgisch-sächsische Tänze gezeigt. Der Höhepunkt war die Aufführung einer traditionellen sächsischen Hochzeit während der Haferlandwoche in diesem Sommer in Keisd. Michael Schmidt, der leider in Ingolstadt nicht dabei sein konnte, schickte uns eine Nachricht und wünschte eine gelungene Jahresabschlussfeier. Die Gruppe bedankte sich bei ihm mit einer Videobotschaft.Für Mitte Januar 2025 ist ein Besuch in der Kreisgruppe Köln geplant. So wurde kurzerhand die Gelegenheit zu einer Probe genutzt. Schnell wurden die Tische beiseitegeschoben und die zwölf anwesenden Paare tanzten vergnügt die für diesen Auftritt ausgesuchten Tänze. Das Rehgulasch, das vorher alle zusammen aufgesetzt hatten, schmeckte danach allen vorzüglich. Der Abend fand mit altbekannten Volksliedern einen feierlichen Ausklang.Werner Kloos dankte allen für ihren Einsatz zum Erhalt unserer siebenbürgisch-sächsischen Kultur sowie für die Organisation und Durchführung der Feier.

Ingeborg Binder