4. Juni 2025

Haferland-Projekttanzgruppe probt im Kleinwalsertal

Vom 31. Juli bis 3. August findet die Kulturwoche Haferland in Siebenbürgen statt. Dank der Unterstützung von Michael Schmidt dürfen wir dort zum vierten Mal in mehreren Orten als Haferland-Projektgruppe auftreten – eine große Ehre und Freude für alle Beteiligten (am 1. August in Keisd und Meschendorf, am 2. August in Bodendorf und am 3. August in Deutsch-Kreuz). Zur Vorbereitung der Auftritte trafen sich die Mitglieder der Projekttanzgruppe vom 1. bis 4. Mai zu einem intensiven Probenwochenende im Söllerhaus im Kleinwalsertal.

Projektgruppe Haferland beim Probenwochenende im Kleinwalsertal Foto: privat Nach der Anreise am Donnerstagnachmittag stärkten wir uns bei herrlichem Sonnenschein mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen – beste Voraussetzungen für die erste Tanzprobe. Schon am ersten Abend erweiterten wir unser Repertoire um neue Tänze und trainierten ausdauernd, bis uns schließlich der verlockende Duft frisch gegrillter Mici und ein Büfett mit hausgemachten Salaten vom Tanzboden lockten. Der Abend klang gemütlich mit anregenden Gesprächen aus.



Am Freitagmorgen ging es direkt nach dem Frühstück motiviert in die nächste Tanzprobe. Während wir Tänzer schwitzten, stimmten sich einige unserer Musikanten ein und begleiteten uns im Laufe des Tages mit wundervoller Blasmusik. Am Nachmittag nutzten einige Teilnehmer die Zeit für eine Wanderung, andere erkundeten die Umgebung oder entspannten sich in der Sonne.



Am späten Nachmittag versammelten wir uns alle wieder auf der Sonnenterrasse. Es wurde gelacht, getanzt, gesungen – ein unbeschreibliches Gefühl der Gemeinschaft, das lange in Erinnerung bleiben wird. Am Abend stand „Ciorbă de perișoare“ auf dem Speiseplan. Fleißige Helfer schnippelten Gemüse, formten die Fleischbällchen und bereiteten das Essen für rund 30 Personen zu – begleitet vom Gesang unserer musikalischen (und weniger musikalischen) Gruppenmitglieder. Nach dem gelungenen Essen sangen wir gemeinsam alle Heimatlieder, die uns einfielen, und tauschten Anekdoten und Geschichten aus.



Am Samstagmorgen ließ sich die Sonne zwar nicht blicken, doch unsere gute Laune und Motivation blieben ungebrochen. Nach einer zweiten gelungenen Wanderrunde ging es zurück in die Küche – dieses Mal zum Kletittenbacken. Dabei durften natürlich auch ein paar Showeinlagen am Herd nicht fehlen.



Nach dem Abendessen entdeckten wir den Partykeller im Söllerhaus – eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen ließen. Schnell wurde daraus ein ausgelassener Abend voller Musik und Freude.



Am Sonntagmorgen stand nach dem Aufräumen die letzte Tanzprobe des Wochenendes auf dem Programm. Mit etwas Wehmut, aber auch großer Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedeten wir uns vom Kleinwalsertal. Ein Wochenende voller Tanz, Musik, Gemeinschaft und Vorfreude auf die bevorstehende Haferland-Woche – ein unvergessliches Erlebnis für uns alle.



Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Werner Kloos, der unsere Gruppe ins Leben gerufen hat, Gerhard Weber, den Leiter der Blaskapelle, Astrid Göddert, unsere geduldige und hochmotivierte Tanzleiterin, Hans-Günther Göddert als zuverlässigen Helfer und natürlich an alle, die dabei waren und dieses Wochenende überhaupt erst möglich gemacht haben. Nach der Anreise am Donnerstagnachmittag stärkten wir uns bei herrlichem Sonnenschein mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen – beste Voraussetzungen für die erste Tanzprobe. Schon am ersten Abend erweiterten wir unser Repertoire um neue Tänze und trainierten ausdauernd, bis uns schließlich der verlockende Duft frisch gegrillter Mici und ein Büfett mit hausgemachten Salaten vom Tanzboden lockten. Der Abend klang gemütlich mit anregenden Gesprächen aus.Am Freitagmorgen ging es direkt nach dem Frühstück motiviert in die nächste Tanzprobe. Während wir Tänzer schwitzten, stimmten sich einige unserer Musikanten ein und begleiteten uns im Laufe des Tages mit wundervoller Blasmusik. Am Nachmittag nutzten einige Teilnehmer die Zeit für eine Wanderung, andere erkundeten die Umgebung oder entspannten sich in der Sonne.Am späten Nachmittag versammelten wir uns alle wieder auf der Sonnenterrasse. Es wurde gelacht, getanzt, gesungen – ein unbeschreibliches Gefühl der Gemeinschaft, das lange in Erinnerung bleiben wird. Am Abend stand „Ciorbă de perișoare“ auf dem Speiseplan. Fleißige Helfer schnippelten Gemüse, formten die Fleischbällchen und bereiteten das Essen für rund 30 Personen zu – begleitet vom Gesang unserer musikalischen (und weniger musikalischen) Gruppenmitglieder. Nach dem gelungenen Essen sangen wir gemeinsam alle Heimatlieder, die uns einfielen, und tauschten Anekdoten und Geschichten aus.Am Samstagmorgen ließ sich die Sonne zwar nicht blicken, doch unsere gute Laune und Motivation blieben ungebrochen. Nach einer zweiten gelungenen Wanderrunde ging es zurück in die Küche – dieses Mal zum Kletittenbacken. Dabei durften natürlich auch ein paar Showeinlagen am Herd nicht fehlen.Nach dem Abendessen entdeckten wir den Partykeller im Söllerhaus – eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen ließen. Schnell wurde daraus ein ausgelassener Abend voller Musik und Freude.Am Sonntagmorgen stand nach dem Aufräumen die letzte Tanzprobe des Wochenendes auf dem Programm. Mit etwas Wehmut, aber auch großer Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedeten wir uns vom Kleinwalsertal. Ein Wochenende voller Tanz, Musik, Gemeinschaft und Vorfreude auf die bevorstehende Haferland-Woche – ein unvergessliches Erlebnis für uns alle.Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Werner Kloos, der unsere Gruppe ins Leben gerufen hat, Gerhard Weber, den Leiter der Blaskapelle, Astrid Göddert, unsere geduldige und hochmotivierte Tanzleiterin, Hans-Günther Göddert als zuverlässigen Helfer und natürlich an alle, die dabei waren und dieses Wochenende überhaupt erst möglich gemacht haben. Jessica Stirner

Schlagwörter: Projekttanzgruppe, Haferland

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.