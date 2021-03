21. März 2021

Schulbuchspenden aus Linz für deutsch­sprachigen Unterricht

Hermannstadt – Die vierte Schulbuchspende des Veritas Verlags in Linz, Oberösterreich, wurde im Februar dieses Jahres an Lehrer von Schulen mit deutschsprachigem Unterricht in Schäßburg, Hermannstadt, Klausenburg, Deva, Kronstadt, Bistritz und Bukarest verteilt, berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ). Es handelt sich um 11.000 Schulbücher für die dritte Schulstufe, Arbeitshefte und Handbücher für Lehrkörper – Restbestände und Mängelexemplare, die der österreichische Verlag auf dem eigenen Markt nicht absetzen konnte und andernfalls vernichtet hätte. Die Bücher seien schon 2020 geliefert worden, konnten jedoch wegen der epidemiologischen Lage nicht früher verteilt werden.

Der Kontakt zum größten österreichischen Schulbuchverlag Veritas wurde 2016 nach einer Erasmus-Plus-Projektbegegnung von zehn Lehrkräften aus der Steiermark mit der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt/Sibiu (ULBS) unter Leitung von Maria Pichlbauer hergestellt. 2017 schickte der Veritas Verlag 15 Paletten mit je 1.000 Schulbüchern für die erste bis achte Schulstufe nach Hermannstadt. 25 weitere Paletten folgten im Februar und März 2019. Die Verteilung an interessierte Lehrkräfte und Schulen auch in anderen Landkreisen erfolgt durch Dr. Liane Junesch, Dozentin für Grund- und Vorschulpädagogik an der ULBS. Einige Exemplare wurden seitens der abholenden Pädagogen auch für Kollegen in Ortschaften wie Alzen und Agnetheln im Harbachtal und Großpold gesichert. Noch stehe die Genehmigung des rumänischen Bildungsministeriums für die Verwendung des ausländischen Lehrmaterials im deutschsprachigen Unterricht aus. Diese sei wünschenswert, das Material passe großteils zu den hiesigen Unterrichtsplänen oder könne leicht adaptiert werden, Kinder und Eltern seien begeistert. NM

Schlagwörter: Schule, Bildung, Spenden, Bücher, Unterricht, Rumänien und Siebenbürgen, Österreich

