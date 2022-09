Zehnjähriges Jubiläum der Kulturwoche Haferland/Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen erstmals als Partner dabei

Ein schönes Jubiläum ist in diesem Sommer in Siebenbürgen gefeiert worden: Die Kulturwoche Haferland fand bereits in zehnter Auflage statt, vom 29. bis 31. Juli 2022. Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gratuliert den Veranstaltern, der „M&V Schmidt Stiftung“ sowie ihren Partnern herzlich zu dieser großen Leistung.

Bei der Eröffnung im Hof der Kirchenburg von Arkeden: Harry Lutsch, Dr. Iris Oberth, Michael Schmidt, Caroline Fernolend, Werner Kloos und Manfred Binder (v.l.n.r.). Foto: Renate Kloos

Ute Bako (ganz rechts) stellt die Theatergruppe vor. Foto: Renate Kloos

Mit besonderer Freude erfüllt uns dabei, dass das Kulturwerk ab diesem Jahr ebenfalls Kooperationspartner der Veranstaltung ist. Geplant ist eine langfristige Zusammenarbeit, im Rahmen derer auch Kulturgruppen des Landesverbandes Bayern sowie des Bundesverbandes einen Beitrag zum Programm leisten werden. Dies bietet viel Gelegenheit zum Austausch, Kennenlernen und Freundschaften-Knüpfen, in anregender Atmosphäre und malerischer Landschaft. Den Auftakt bildeten heuer die Auftritte einer gemischten Tanzgruppe in Reps und Deutschkreuz sowie der Auftritt der Theatergruppe Augsburg, ebenfalls in Deutsch-Kreuz.Bereits im vergangenen Jahr hatte, auf persönliche Einladung von Michael Schmidt, eine Delegation des Kulturwerks und des Landesverbandes Bayern an der Haferlandwoche teilgenommen. Dabei teilte die Gruppe ihre Begeisterung über das ebenso vielseitige wie eindrucksvolle Programm mit den zahlreichen siebenbürgischen und internationalen Besuchern. Umso größer ist die Freude nun, seit diesem Jahr Teil dieser außergewöhnlichen und für die Region so wertvollen Veranstaltung zu sein. Zusammen mit ihren Partnern im In- und Ausland hat die „M&V Schmidt Stiftung“ ein prominentes Event etabliert, um Synergien zwischen lokalen Organisationen zu schaffen, das sächsische Kulturerbe und die Traditionen der Dörfer im Haferland sowie das touristische Potenzial der Region zu erhalten und zu fördern.Die Jubiläumsausgabe zählte mehr als 5000 Besucher und fand unter großer Medienpräsenz sowie, nun bereits zum zweiten Mal, unter der Schirmherrschaft des Staatspräsidenten von Rumänien Klaus Johannis statt. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung konzentrierte sich auf die Förderung der interkulturellen Erziehung und der Umweltbildung. Daher richteten sich die angebotenen Aktivitäten vor allem auch an Kinder und Jugendliche, da sie die Zukunft darstellen.In seinem Grußwort betonte der Vorsitzende des Vorstands des Kulturwerks, Harry Lutsch, ebenfalls: „Das Bestreben des lebendigen Bewahrens von Tradition und deren Weitergabe an die Kinder und jungen Erwachsenen verbindet uns und unsere Arbeit, ebenso tut es unser Fokus auf Jugendarbeit und grenzüberschreitenden kulturellen Austausch.“ Ferner führte er aus, es beeindrucke und ermutige, was der Michael & Veronica Schmidt Stiftung, zusammen mit ihren Partnern, in den vergangenen zehn Jahren geglückt ist: Sie haben eine der größten Veranstaltungen geschaffen, die der sächsischen Kultur in Siebenbürgen gewidmet ist. Darüber hinaus haben sie diese wunderbare Natur- und Kulturlandschaft belebt und neue Pers­pektiven geschaffen, durch sanften Tourismus sowie durch kulturelle und wirtschaftliche Anreize. Für dieses Engagement gebühre allen Beteiligten Dank und Anerkennung.Auch Werner Kloos, der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, gratulierte zu „zehn Jahren wiederbelebter sächsische Kultur vor Ort in Siebenbürgen“, und betonte: „Das ist eine große und ehrenvolle Leistung. Hierfür unseren Respekt und unseren Dank.“ Die Haferlandwoche habe zum Ziel, das sächsische Kulturerbe und die Traditionen der Dörfer im Haferland zu erhalten und zu fördern. Dieses Bestreben, unsere Kultur und unsere Bräuche lebendig zu halten und weiterzugeben, treibe auch die vielen ehrenamtlich aktiven Mitglieder des Verbandes in Deutschland an, so der Landesvorsitzende weiter.Bei der Jubiläumsausgabe erfreuten sich die Gäste im Verlauf der drei Festivaltage an zahlreichen Veranstaltungen zu Kultur, Handwerk und Kulinarik: an Jazz-, Orgel- und Klavierkonzerten in den Kirchenburgen, an Volkstänzen und Blasmusik, an Theateraufführungen, Lesungen, Buchvorstellungen und Handwerksausstellungen sowie natürlich an den siebenbürgischen Gerichten und den Bällen an den Abenden. Hautnah und aktiv konnten die kleinen wie auch die großen Besucher traditionelles Handwerk in den Workshops zu Töpferei, Malerei auf Holz und Leinwand, Filzen und noch einigem mehr erleben. Für viel Freude und Entzücken sorgten die Musik-, Tanz- und Theaterdarbietungen der Schülerinnen und Schüler des Afterschool-Programms der Tabaluga-Stiftung und der Folkloregruppe Junii Săceleni aus Siebendörfer/Săcele.Die Auftritte der von Kulturwerk und Landesverband Bayern entsandten Tanzgruppe sorgten für so viel Begeisterung, dass bei dem Auftritt in Reps dann sogar Michael Schmidt, Bundesvorsitzender Rainer Lehni und der Landesvorsitzende Werner Kloos bei der Zugabe mittanzten. An den gekonnten Schritten war schön zu sehen, dass Michael Schmidt nichts vergessen hat aus seinen aktiven Tagen in der Münchner Tanzgruppe, die er immerhin seinerzeit selbst gegründet hatte. Ein besonderes Schmankerl war auch der Auftritt der Theatergruppe Augsburg, die mit dem Stück „Zimmer zu vermieten“ für viel Erheiterung und Applaus sorgte.Neben den kulturellen Highlights glänzte die Haferlandwoche auch in diesem Jahr wieder mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft. So fand im Rahmen der Veranstaltung auch die Tagung des Rumänisch-Deutschen Forums statt, an der sich bedeutende Politiker beteiligten. Eine besondere Auszeichnung für das Festival und seine erfolgreichen Bemühungen um Kultur und Wirtschaft in der Region waren auch die Ehrengäste der Jubiläumsausgabe: Der Staatspräsident Rumäniens Klaus Johannis beehrte das Fest in diesem Jahr erneut und übermittelte in seiner Rede eine starke pro-europäische Botschaft. Er kam in Begleitung des Ministerpräsidenten Nicolae Ciucă, der, so Klaus Johannis scherzhaft, es geschafft habe, beinahe das halbe Kabinett nach Deutsch-Kreuz zu bringen: Ebenfalls anwesend waren Außenminister Bogdan Lucian Aurescu, Innenminister Lucian Bode und Justizminister Cătălin Predoiu. Eindrucksvoll war auch die Zahl an diplomatischen Vertreterinnen und Vertretern, mit dem deutschen Botschafter zu Bukarest, der rumänischen Botschafterin aus Berlin, der österreichische Botschafterin zu Bukarest, dem rumänischen Botschafter in Wien, dem israelischen Botschafter in Bukarest u.a.Als Vertreterin der deutschen Schirmherrschaft waren zu Gast: Barbara Stamm, eine große Freundin Siebenbürgens und gewesene Parlamentsvorsitzende des bayerischen Landtags, sowie Sylvia Stierstorfer, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.Unser großer Dank gilt der M&V Schmidt Stiftung und ihrem tollen Team sowie allen Partnern für eine überaus gelungene, eindrucksvolle und anregende Veranstaltung. Das Kulturwerk freut sich auf viele künftige gemeinsame Projekte bei der Kulturwoche Haferland! Besonders danken möchten wir auch den Mitgliedern der Theater- und der Tanzgruppe für ihre Auftritte, mit denen sie das Festival bereichert haben.

IO