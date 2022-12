Deutschland fördert Lehrkräfte im deutschsprachigen Schulwesen in Rumänien

Bukarest – Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt über die Deutsche Botschaft in Bukarest auch in diesem Jahr das Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ mit insgesamt 1 333 260 Euro. Die ursprüngliche Fördersumme von 753 260 Euro konnte noch einmal um 580 000 Euro erhöht werden.

Botschafter Dr. Peer Gebauer und der Geschäftsführer der durchführenden Saxonia-Stiftung Klaus-Harald Sifft unterzeichneten am 30. November in der Deutschen Botschaft in Bukarest den Zuwendungsvertrag über die Fördersumme von 1 333 260 Euro. Hiermit können über 900 Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher durch finanzielle Zuschüsse gefördert werden. Ziel ist die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen deutschsprachigen Unterrichts. Im Rahmen des Projekts werden auch Autorenteams gefördert, die moderne Schulbücher für den deutsch-muttersprachlichen Unterricht in Rumänien erstellen oder aktualisieren.Botschafter Dr. Peer Gebauer: „Kurz vor Ende des Jubiläumsjahrs, in dem wir 30 Jahre Deutsch-Rumänischen Freundschaftsvertrag feiern, können wir die Förderung des deutschsprachigen Unterrichts in Rumänien noch einmal deutlich erhöhen. Das freut mich sehr, denn das Projekt leistet einen sehr wichtigen Beitrag für die Förderung der deutschen Sprache, für die deutsche Minderheit und für die gegenseitige Verständigung. Mehr als 23 500 Kinder sowie Schülerinnen und Schüler profitieren dadurch von deutsch-muttersprachlichem Unterricht. Mit dem Projekt investieren wir in die nächste Generation von deutschsprachigen Lehrkräften und wollen deren Abwanderung in andere Berufszweige entgegenwirken. Durch Fortbildungsmaßnahmen und moderne Schulbücher kann ein pädagogisch hochwertiger deutschsprachiger Schulunterricht in Rumänien angeboten werden. Der Freundschaftsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien bildet seit 30 Jahren die Grundlage auch für die Zusammenarbeit im Schulbereich. Ebenfalls seit 30 Jahren führt die Saxonia-Stiftung ununterbrochen Tätigkeiten im sozialen Bereich und jenem der Wirtschaftsförderung durch und betreut auch von Beginn an das Projekt der Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens.“Das Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ wird bereits seit 2015 über die Deutsche Botschaft unterstützt. Nähere Informationen, wie Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher am Projekt teilnehmen können, bietet die Website der Saxonia- Stiftung: https://fundatia.saxonia.ro/nachrichten

ADZ