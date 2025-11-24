Kommentare zum Artikel
Der neue Jakobsweg des Balkans: „Via Transilvanica“ von Nord bis Süd erkundet
Der Weltenbummler Wolfgang Post aus Herborn im Westerwald hat die „Via Transilvanica“ in Rumänien vom Kloster Putna im Norden bis zur Hafenstadt Drobeta Turnu Severin im Süden zu Fuß erkundet. In zwei Monaten legte er 1 366 Kilometer zurück, wobei er auch Abstecher in Orte Siebenbürgens machte, die er von früheren Wanderungen kannte. Abenteuerlich wurde es, als er in einem Wald bei Deutsch-Kreuz auf einen Bären traf. Der 73-Jährige berichtet im Folgenden über herzliche und spannende Begegnungen mit Menschen, geht aber mit feiner Beobachtungsgabe auch auf die Eigenheiten des Landes ein. mehr...
Johann0,3 schrieb am 24.11.2025, 11:16 Uhr (um 11:17 Uhr geändert):Hallo Herr Wolfgang Post, ich glaube so einen Wanderbericht kann man nicht besser schreiben.
2 • Nimrod schrieb am 25.11.2025, 12:35 Uhr:Herrn Wolfgang Post gilt mein großer Respekt, diese interessante und strapaziöse Reise alleine, zu Fuß und in fortgeschrittenem Alter unternommen zu haben. Mit seinem Bericht und den tollen, beeindruckenden Bildern lässt er uns in Gedanken diesen Weg mitgehen. Ein Geschenk für alle, die dieses herrliche Land, zu großen Teilen einstige Heimat der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, schätzen und lieben.Eine wunderbare Entscheidung der Redaktion daß sie dafür den Platz zur Verfügung gestellt hat.
